На страже мирного неба

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Павел Ильин

Силы воздушной обороны – современный боеспособный вид Вооруженных сил, унаследовавший героические традиции предков.

фото из архива "КП"

По словам главнокомандующего СВО ВС РК генерал-майора авиации Даурена Косанова, основная задача Сил воздушной обороны – охрана и защита воздушных рубежей страны, противовоздушное прикрытие государственных, административных и военных объектов. Кроме этого, на СВО возложено выполнение боевых задач по авиационной поддержке других видов Вооруженных сил и родов войск, участие в специальных и антитеррористических операциях.

– 90% воинских частей и подразделений СВО несут круглосуточное боевое дежурство, осуществляя защиту воздушного пространства Казахстана, – отметил Даурен Косанов на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

На сегодняшний день Силы воздушной обороны демонстрируют высокий уровень боевой подготовки. В текущем году летные экипажи повысили свою квалификацию на 15% и увеличили количество часов налета. Если в прошлом году общий налет экипажей составил 12 000 часов, то в 2023 году этот показатель превысил 13 000 часов. Налет на одного летчика в среднем составляет 40 часов, и этого достаточно, чтобы подготовить его для выполнения боевой задачи. При этом учитываются установленные годовые нормы налета и экономические возможности государства.

В соответствии с программой перевооружения, утвержденной Правительством Республики Казахстан, продолжается обновление авиа­ционного парка и средств ПВО. Так, в рамках заключенного контракта между казахстанской стороной и Европейским авиационным концерном Airbus Military авиапарк пополнился военно-транспортными самолетами С-295. Также получены новые транспортно-боевые вертолеты Ми-35 и Ми-171Ш, а к концу текущего года планируется прибытие батареи зенитно-ракетных комплексов «ТОР-2М».

– В начале следующего года мы будем доукомп­лектованы шестью самолетами Су-30СМ, которые на сегодняшний день являются лучшим многофункциональным боевым самолетом в мире, батареей ЗРК «Тор-М2К» и военно-транспортным самолетом А-400М, – добавил Даурен Косанов.

Главнокомандующий СВО особо отметил действия военнослужащих при ликвидации последствий пожаров на востоке Казахстана. По его словам, экипажи выполняли задачу, сравнимую с боевой: находились в самом эпицентре стихии, рискуя жизнью. В ликвидации участвовали 8 вертолетов армейской авиации, выполнившие 278 вылетов и потушившие 456 очагов пожара. Благодаря слаженным и умелым действиям военнослужащих потерь личного состава и техники не было.

Даурен Косанов отметил, что Силы воздушной обороны регулярно изучают опыт зарубежных стран, представители СВО часто принимают участие в авиационных выставках. Это позволяет эффективно выполнять задачи техничес­кого перевооружения.

#авиация #брифинг #ВВС #СВО

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