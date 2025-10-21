Двух­актный балет, поставленный в изящном неоклассическом стиле, искусно сочетает историчес­кую основу и художественный вымысел. Его сюжет вдохновлен легендой о ширванском ковре – черно-красном произведении из коллекции Лувра – и переносит зрителей в XIX – начало XX века. Действие разворачивается в Баку, Санкт-Петербурге и Вене, где переплетаются разные человеческие судьбы.

В центре повествования – рассказ о дружбе Лейлы и Самира, которая постепенно перерастает­ в глубокую, всепоглощающую любовь. Самир отправляется учиться в кадетский корпус в Санкт-Петербурге. Когда началась Первая мировая война, он оказался на фронте, где получил ранение, потерял память, попал в плен и после освобож­дения должен вернуться домой. В Вене Самир встречает Марго, и именно ковер, сотканный на родине, помогает ему вспомнить любимую девушку и вернуться к ней. Старинные узоры приоб­ретают глубокий символический смысл в качестве метафоры жизни. Декоративное ручное изделие хранит в себе горечь утраты, робкую надежду, глубокую печаль и искреннюю радость и становится безмолвным, но крас­норечивым свидетелем воссоединения влюбленных после долгого расставания.

Любовный треугольник главных героев разыграли ведущие солисты театра – заслуженный деятель РК Татьяна Тен (Лейла) и Наталия Фернандес-Менес (Марго), а в роли Самира в разные дни премьерных спектаклей предстали Сундет Султанов и Ерканат Ермагамбет. Зрелищность происходящего на сцене достигается благодаря впечатляющим спецэффектам, проекциям и красочным декорациям, разработанным художником Анастасией Капустиной. Однако центральное место в оформлении занимает уникальный ковер с неповторимым орнаментом, созданный специально для премьеры.

В постановке также задействованы юные учащиеся Казахской национальной академии хореог­рафии Арлан Ельдосулы, Фатима Наурызбай и Айшабегим Курманбек, которые воплотили образы юных Самира и Лейлы. На сцене заметны и колоритные образы четырех хулиганов – главных персонажей городских улиц.

Приглашенный музыкант Дияр Касенов исполнил соло на альте, проникнутое роковыми мотивами и мистицизмом. Эмоциональную глубину спектакля подчеркивает музыкальное сопровождение симфонического оркестра театра «Астана Балет» под управлением Армана Уразгалиева.

Над постановкой трудилась международная команда, сос­тоящая из 140 специалистов.

Художественный руководитель «Астана Балет» Нурлан Канетов подчеркнул значимость проекта, реализованного благодаря сотрудничеству с международной компанией Mosaic Del Arte. Этот тандем уже подарил зрителям рок-балет «Всепрощающая любовь» (Blind Forgiveness), который с триумфом прошел на сценах Афин, Астаны и Алматы, вызвав восторг критиков и искренние аплодисменты публики.

– Мы начали готовиться к премье­ре балета «Два ковра» сразу после окончания отпуска. Для артистов это оказалось непростой задачей, однако благодаря профессионализму режиссера-постановщика Александра Могилева удалось преодолеть все трудности. Спектакль получился чудесным. Мне искренне хочется, чтобы у него сложилась яркая судьба, насыщенная гас­тролями, фестивалями, ведь проект действительно этого заслуживает, и в него вложено много труда и любви, – сказал Нурлан Канетов.

По словам режиссера Александ­ра Могилева, представленная история любви трогательна, глубока и понятна каждому зрителю.

– В нашем спектакле присутствует некий любовный треугольник, но это не тот классический вариант, где Она любит Его, второй персонаж тоже любит Его, и между ними возникает конфликт. Здесь все иначе. Женская тема раскрывается с другой стороны: Она может быть одновременно слабой и сильной, а также понимающей и умной, трогательной и ранимой. Для меня крайне важно отталкиваться от эмоций, от внутреннего мира. Каждый жест, каж­дое присутствие персонажа на сцене имеет значение, поэтому в спектакле много символичес­ких элементов, как и в узорах ковров, – пояснил режиссер.

Генеральный продюсер Mosaic Del Arte и автор либретто Валерий Копейкин подчеркнул, что азербайджанские ковры – произ­ведения искусства, отражающие внутренний мир мастера.

– Существует легенда о ширванском ковре. Она достаточно грустная: в финале этой истории женщина ткет черный ковер, символизирующий скорбь. Однако мне показалось, что такой конец несправедлив. У нас в финале героиня обращается к красному цвету, который словно символизирует возрож­дение. В процессе подготовки мы посетили ковровые мастерские, поговорили с мастерами, чтобы углубиться в процесс соз­дания таких изделий, и дополнительно изучили исторический контекст, связанный с началом Первой мировой войны, – рассказал Валерий Копейкин.

Балет «Два ковра» – это не просто сценическая история, а эпическое повествование, соединяющее Восток и Запад, традицию и современность, вечную тему любви и безграничную силу человеческой памяти.