На своей остановке

По задумке Нурлана Далбая, автора скульптуры, «снежный барс» Гималаев изображен отдыхающим. Это короткий привал перед новым этапом восхождения. Легендарный альпинист сидит на выступе скалы, оглядывая только что пройденный путь. Рука его опирается на ледоруб.

Заслуженный мастер спорта Анатолий Букреев покорил 11 из 14 гор-восьмитысячников планеты и четырежды самую заветную и высокую точку планеты, мечту всех альпинистов – Эверест. По мнению известного итальянского альпиниста Райнхольда Месснера, Букреев был самым сильным альпинистом-высотником XX века.

Человек-легенда, известный всему миру, погиб во время восхождения на Аннапурну в Непале в 1997 году в возрасте 39 лет. Анатолия Букреева посмертно наградили казахстанской медалью «За мужество». Альпинист был также удостоен высшей награды Американского альпклуба – медали Дэвида Соулса, вручаемой альпинис­там, спасшим в горах людей с риском для собственной жизни.

Мир альпинизма безграничен, наполнен «горами» историй, фактов и порой мистических событий. Люди, беззаветно отдающие себя покорению вершин, представляют собой «живые» художественные книги. После бесед с ними, а они всегда обстоятельны, длительны, но при этом невероятно интересны, становишься мудрее, вырастаешь нравственно и духовно и как будто лучше понимаешь эту жизнь.

Вот и на торжественном открытии памятника собралось много казахстанцев, понимаю­щих толк в горах, влюбленных в город, окруженный горами. Среди них – заслуженный тренер СССР и КазССР, мастер спорта СССР международного класса, наставник и друг Букрее­ва Ерванд Ильинский, журналист и автор книги о Букрееве «Над облаками», основанной на дневниках легендарного альпиниста, Галина Муленкова.

– Сложно говорить о скульп­туре, когда помнишь человека 20-летним, в общем-то мальчишкой. Он был хорошо подготовлен, профессиональный лыжник, тренированный, целеустремленный, даже немного упертый, – вспоминал Анатолия Букреева Ерванд Тихонович. – В горы все с характером приходят. Но он хорошо показал себя, в команду буквально втерся, хотя, когда только приехал, по уровню еще не дотягивал до моих ребят. Такого его теперь вспоминаю и такого вижу перед собой в этой скульптуре.

Скульптура выдающегося альпиниста установлена по инициативе и при поддержке Фонда известного бизнесмена, мецената Нурлана Смагулова.

– История города – это история каждого из нас. Здесь жили наши учителя и кумиры, знаменитости росли с нами в одном дворе. Это нужно помнить, и к этому можно прикоснуться. Я был в Гималаях не раз и без преувеличения могу сказать, что походы в горы меняют отношение к жизни. Для Анатолия Букреева горы – это стихия, вне которой он просто не мог жить. Такие мужественные люди, профессионалы и романтики в одном лице восхищают и ведут за собой, – отметил Нурлан Смагулов.

По мнению присутствующих, теперь бронзовая скульптура Анатолия Букреева станет местом встречи многих на Медеу. Профессор Владимир Вуколов, автор книги о казахстанской школе горных стрелков, и Ерванд Ильинский уверены, что вскоре скульптура станет настоящим талисманом для любителей гор и профессиональных альпинистов: хорошая погода и удача на восхождении будут обеспечены, если, проходя мимо памятника, притронуться к носку левого ботинка Анатолия Букреева.

– Медеу – узловая станция, где расходятся многие горные пути-дороги, где начинается путь в высокогорье, где всегда была конечная остановка «шестерки», а теперь – умножаем на два – автобуса номер 12. Это было место, куда Толя Букреев приходил через горы из поселка Горный Садовод, где жил долгие годы, – рассказала Галина Муленкова. – Здесь он садился на «шестерку» и ехал в город на тренировку. Отсюда водил этими тропами своих воспитанников-лыжников, уходил на Туюксу, где были альпинистские базы, сюда спускался после восхождения. Это было «наше место», и Толя вернулся на свою конечную остановку. Пусть в бронзе, но вернулся, за что низкий поклон Фонду Нурлана Смагулова и скульптору Нурлану Далбаю!

Это уже третья скульптура, которую дарит горожанам Фонд Нурлана Смагулова. По замыслу мецената в городе должна появиться серия скульптур выдающихся алматинцев.

Первая скульптура Шакена Айманова была установлена в 2019 году возле гостиницы «Алматы», на месте, где собиралась творческая интеллигенция того времени и где проходили съемки «Ангела в тюбетейке». Вторую скульптуру Герольда Бельгера открыли в 2021 году. Она расположена недалеко от дома, где Герольд Карлович жил в последние годы. Сейчас ведется работа над скульптурой «нашего милого доктора» – легенды театра и кино Юрия Померанцева. Она будет установлена возле театра им. М. Ю. Лермонтова в нынешнем году.