На цифровых платформах

Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности опубликован перечень казах­станских компаний, работающих в сфере добычи криптовалюты.

В ведомстве напомнили, что Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования цифровых технологий», подписанный Главой государства 25 июня 2020 года, позволил заложить основы законодательного регулирования криптоиндуст­рии в нашей стране. Цифровой майнинг был признан законной предпринимательской деятельностью, определены понятия цифровых активов и блокчейн.

Как сообщили в МЦРИАП, по состоянию на 8 июля 2022 года 330 организаций официально уведомили о своей деятельности в области цифрового майнинга: из них 111 организаций – о текущей деятельности, 172 организации – о начале. Еще 47 организаций поставили ведомство в известность о предоставлении инфраструктуры для цифрового майнинга.