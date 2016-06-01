​На Туйетобе

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Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актобе

На этом месте после перезахоронения останков в 1990 году был установлен из гранита памятник. На нем высечены слова: «Жертвам репрессий от благодарных потомков. Смерть ваша безвинна, память о вас вечна». Теперь каждый год актюбинцы приходят сюда, чтобы возложить живые цветы. Вчера здесь также собрались сотни людей. Состоялся митинг, на котором выступил аким области Бердыбек Сапарбаев.

Архивы говорят, что в те трагические годы только в Актюбинской области репрессиям подверглось около 8 000 человек, из них 2 011 земляков были приговорены к расстрелу без суда и следствия. Такие зловещие события тоталитарного режима потомки никогда не забудут. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания. Затем главный имам Духовного управления мусульман Казахстана по Актюбинской области и мечети «Нұр Ғасыр» Толеби Оспан Дадилулы прочитал суру из Корана, а благочинный церквей области, настоятель Свято-Никольского кафедрального собора протоиерей Нектарий отслужил молебен за упокой душ погибших.

После завершения мероприятия в мечети «Нұр Ғасыр» от имени акима области был организован поминальный ас. 

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