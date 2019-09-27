​На урок в музей

Современное образование, так диктует время, заключается не в передаче теоретических знаний, а в формировании компетенций, навыков, в том, чтобы научить наших детей критически мыс­лить, анализировать. То есть знания не должны быть мертвым грузом, они призваны служить человеку в повседневной жизни. А еще знания, полученные на школьных уроках, можно закреп­лять на практике – на заводе, в ботаническом саду или, например, в музее.

Как это делается в случае с музеем, расскажу на примере Морского музея Эстонии, в котором довелось побывать во время командировки.

Этот музей позиционирует себя как собиратель, хранитель, исследователь и популяризатор морской культуры Эстонии. И одна из его миссий – умножать знания. Его основали в Таллинне под руководст­вом бывших капитанов и моряков в 1935 году. Музей не раз переезжал: с 1981 года его постоян­ная экспозиция располагается в орудийной башне Толстая Маргарита с почти 500-летней историей. В мае 2012-го открыта вторая экс­позиция в Летной гавани, где в огромнейшем ангаре для гидросамолетов находятся построенные в 1937 году на анг­лийской верфи «Викерс-Арм­стронгс» подводная лодка «Лембит», гидросамолет Short 184, старейший найденный в водах Эстонии корпус корабля Маасилинна, а также множество других подлинных экспонатов: парус­ников, лодок, морских мин. Наряду с постоянной экс­позицией работают сезонные выставки о мореходстве и связанных с ним тем. Кроме того, здесь есть свой Центр образования.

Мне и коллегам из Министерства образования и науки была интересна именно образовательная программа музея. Рассчитана она на большую аудиторию и охватывает детей от дошкольного возраста до старшеклассников.

– Мы знакомы со школьной программой и в соответствии с ней составляем свою, музейную, – говорит наш гид Ли Агасилд. – Школьные учителя заходят на наш сайт, находят нужное для себя, связываются с нами и приводят детей, для того чтобы закрепить пройденный на уроках материал либо в игровой форме, либо в форме лабораторного эксперимента, дебатов, видеоуроков. Можем мы приехать в школу, есть такие программы, как «Музей в чемодане», «Письмо в бутылке – в школу». В чем заключается идея? Нам важно, чтобы дети смогли понять на практике те же законы физики и химии – мы можем позволить себе, в отличие от школы, устроить небольшие взрывы с химикатами, да еще с шумовым эффектом, провести различные эксперименты, допустим, на определение плотности воды, на предмет того, плавает объект или тонет. И детям нравится это, ведь им дают возможность все потрогать своими руками, пошалить в меру, познавая законы природы. А еще наша задача заключается в том, чтобы они вспомнили, если речь идет о подростках, о чем мечтали в раннем детстве, что хотели узнать помимо школьной программы. И самое главное – поняли, что у них есть время воплотить все это в жизнь: исследовать, обнаруживать затонувшие корабли и подлодки, строить свои корабли и новые мечты. И каждый раз, когда очередная группа выходит из музея, мы надеемся, что среди них будет хотя бы один Христофор Колумб. Сейчас инструментов для того, чтобы выделиться на фоне классической школы, очень много. Но мы не конкурируем со школьным образованием, мы его дополняем. Учителя с нами рады работать.

Итак, для 4–7-летних детей, к примеру, есть проект «По следам морского волка». Дети знакомятся с водным транспортом и связанным с ним объектами, обсуждают, моряки каких профессий работают в море, вместе с задорным вахтенным матросом совершают морской рейс и мастерят собственное судно.

В проекте «История в истории», а он предназначен для школьников всех ступеней – от начальной до гимназической, можно исследовать подводный мир, знакомиться с историческими событиями, которые привели к изобретению подводной лодки, испытать прототип подводной лодки Hunley, а также забраться в настоящую субмарину «Лембит». На борту, где тебя словно обволакивает стойкий запах железа, любознательная ребятня, особенно малыши, исследует каждый уголок: смотрят в перис­коп, заглядывают в моторный отсек, обязательно присядут в кают-компании, а на камбузе приготовят понарошку обед из подготовленных для этого ингредиентов. А если после этого для них настоящий обед заказан в кафе, то и вовсе урок-экскурсия идет на ура.

Но если для младших классов школы занятия больше игровые, то со старшеклассниками все посерьезнее. Они дискутируют на политические темы, потому что лодка – это не только военный объект, а еще и политический символ любого государства, тем более такого небольшого, как Эстония. Они анализируют создание эстонского государства, его формирование, утрату и восстановление независимости, а также вспоминают значительные события через историю подводной лодки «Лембит». Заодно обсуждают влияние развития науки и техники на общественную среду. Что важно, руководители программы хорошо понимают, что разговор с подростками нужно строить по принципу «равный – равному», потому на встречу с ними в музее выходит не Марья Ивановна, а говорящий на одном языке с ними Феликс лет 20–25, который к тому же побывал в море.

Программа обучения на ледоколе «Суур Тылл» позволяет с помощью необыкновенного экспоната углубиться в исторические события Эстонии первой половины XX века, тем самым пробуждая интерес учеников к исторической науке, морским профессиям. История ледокола позволяет рассмотреть такие ценности, как смелость, патрио­тизм. Выяснить, какие навигацион­ные средства использовались в старину и какие используются сейчас, провeсти эксперимент с использованием воды разной солености и разной температуры и узнать, что такое течения и как они дейст­вуют, можно в программе «Магистрали в океане».

Для старшеклассников, желающих поступать на специальность «морская археология», также предлагаются отдельные проекты, а шефство над ребятами берут молодые ученые. К слову, в музее есть отдел морской археологии, который занимается подводными исследованиями, сотрудники музея гордятся рядом исторических находок, совершенных на небольшом, но собственном исследовательском судне.

Конечно, это только малая часть насыщенной образовательной программы. И замечу, что вниманию посетителей музея предлагаются временные выставки. Так, выставка-инсталляция «Страсть и тоска моряка» затрагивает самые разные темы и заставляет задуматься о быте и нравах на кораблях, отправившихся в морское путешествие, о чувствах моряка, тоскующего по далекой возлюбленной – представлены письма девушек своим любимым. Внимание привлекают предметы-атрибуты корабельной жизни – сундуки, подзорные трубы, карты, которыми пользуются в плавании моряки, а также игральные кости, предметы личной гигиены (как же без них в долгом путешествии). Выставка о чувствах, переживаниях, потому больше подходит для просмотра старшеклассникам как дополнение, к примеру, к предмету по основам психологии и этики.

– Каждая наша программа развивает любознательность, прививает навыки общения и сотрудничества, способствует развитию критического мышления, – считает Ли Агасилд. – Наши проекты – хорошее подспорье и в профориентационной работе, потому что много говорим о морских профессиях. Важно и то, что мы вносим лепту в патриотичес­кое воспитание.

Что и говорить, музей удивил своей образовательной программой не то что детей, а нас, взрос­лых. Знаю, что и у нас в стране, в столице в частности, музеи ведут работу со школьниками всех возрастов, приглашая на экс­курсии к себе, совершая выездные встречи и выставки. Но вряд ли они наберут столько часов и форм занятий с подрастаю­щим поколением, как Морской музей. По крайней мере, музейные сайты не пестрят обзорами образовательных программ. Встречи со школьниками больше привязаны к праздничным датам, и похвастать системной, тесно увязанной со школьной прог­раммой ежедневной работой с учащимися музеи вряд ли могут.

Не могут и школы похвалиться тем, что их воспитанники часто посещают музеи – раз-два в год от силы, а то и того нет. А ведь мы говорим об интегрированных уроках, о функциональной грамотности, которой как раз можно достичь в сотрудничестве с музеями, обладающими большим образовательным потенциалом. Не то, чтобы учителя не хотят водить детей в музеи – уплотненная программа обучения не всегда позволяет это сделать, ведь, сократив учебную неделю до 5 дней, количество учебных часов не уменьшили. И конечно, оту­чившийся 7 уроков, посетивший в этот же день дополнительные курсы или репетитора школьник вряд ли вприпрыжку побежит в музей. А ведь по любому предмету можно что-то ужать, не растягивать искусственно тематические разделы, оставив время на выход в реальную жизнь.