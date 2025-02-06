На весенне-полевые работы в 2025 году правительство выделит 700 млрд тенге

Также на борьбу с саранчой в текущем году будет выделено 7 млрд тенге

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Об этом сегодня на брифинге в Сенате сообщил заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин, передает Kazpravda.kz

«На днях я провел совещание, в этом году мы выделили 700 миллиардов. На 2025 год мы первые деньги довели 29 ноября прошлого года. Вчера ушли 140 миллиардов по программе Кендала, по Кендала-1, по Кендала-2, они уже финансируются. Есть вопрос по задолженности прошлого года - 195 миллиардов. Уже 50 миллиардов из них решены, которые на удобрение. Задолженность думаю до весны закроют. До апреля, мая», — сказал вице-премьер.

Как сообщил министр, в прошлом году на борьбу с саранчой было выделено 8,1 млрд тенге, а в этом - 7 млрд тенге.

«Я так понимаю это последний год ее (саранчи - прим. автора), и она инкубируется несколько лет. В этом году мы с ней разберемся, опыт уже наработали и на следующий год уйдем в цикл тишины», - сказал Жумангарин.

При этом площадь саранчи в республике немного уменьшилась по сравнению с прошлыми годами, добавил он.

«На сегодня эта площадь составляет не более 2 млн гектаров. Необходимые химреагенты покупаются, техника в наличии имеется» - сообщил заместитель премьер-министра.

По его словам, в текущем году в республике будет проведена более активная посевная кампания и заверил, что буквально через неделю правительство завершит работу с подготовкой законодательных вопросов.