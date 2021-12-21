На волне «зеленого» сотрудничества

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Досжан Нургалиев

В преддверии Дня Независимости в Нур-Султане состоялся «круглый стол», организованный в рамках сотрудничества между Казахстаном и Республикой Корея в сфере достижения углеродной нейтральности и выполнения обязательств, принятых согласно Парижскому климатическому соглашению.

Мероприятие инициировано и поддержано посольством Рес­публики Корея в Казахстане. Обсуждение и диалог организованы Ассоциацией экологических организаций Казахстана (АЭОК) и Корейским агентством по международному сотрудничеству (KOICA), а также Международным центром «зеленых» технологий и инвестиционных проектов.

Как известно, в соответствии с Парижским климатическим соглашением у Казахстана есть свои обязательства по декарбонизации. К 2030 году снижение углеродной емкости экономики РК должно составить 10%, к 2050-му –
50%. В целом к 2060-му Казах­стан, согласно цели, обозначенной Президентом Касым-Жомартом Токаевым, должен достигнуть углеродной нейтральности.

Ранее в ходе выступления на Всемирной энергетической неделе Глава государства дал поручение Правительству по увеличению доли возобновляемых и альтернативных источников энергии в стране до 15% к 2030 году. При этом было отмечено, что на сегодня в эксплуатацию введено около 2 000 МВт ВИЭ. Казахстан находится на пути к поставленной цели. Однако для достижения углеродной нейтральности одной лишь приверженности возобновляемым источникам энергии недостаточно.

– Сегодня в Казахстане ведется разработка ряда национальных проектов, которые будут способствовать продвижению «зеленых» технологий в таких ключевых направлениях, как производство энергии, экономичное энергопотребление, цифровизация и устойчивый экономический рост, – сказал Глава государства.

По словам руководителя Ассоциации экологических организаций Казахстана Айгуль Соловьевой, в рамках реализации этих задач важную роль играют меры взаимодействия и обмена опытом с технологически развитыми странами, в том числе с представителями Южной Кореи, обладающими наилучшим опытом и высокими технологиями в сфере «зеленой» экономики, утилизации техногенных отходов и многих других направлениях.

Как подчеркнул в своем выступ­лении Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Казахстане Ку Хонг-Су, в настоящее время сотрудничество между странами в сфере новых технологий набирает темпы.

– Республика Корея является одним из мировых лидеров в облас­ти «зеленого» роста. Взаимодействие между нашими странами может принести немало пользы как в достижении углеродной нейтральности Казахстаном, так и установлении более тесных взаи­мосвязей в других направлениях развития, – отметил посол. – Так, в условиях пандемии существенно увеличились поставки медицинского оборудования из Южной Кореи в Казахстан.

Говоря о законодательных мерах по декарбонизации национальной экономики, депутат Мажилиса Парламента РК Елдос Абаканов подчеркнул, что в настоящее время в связи с объемным аспектом вопросов, лежащих в области низкоуглеродного развития, предстоит расширить законодательную базу для активизации в стране многих «зеленых» направлений. Это и правовые условия в сфере «зеленых» закупок, органической сельхозпродукции, и законопроекты, регламентирующие меры по развитию электротранспорта, альтернативной энергетики. Все эти правовые документы будут обсуждаться, и приниматься в ближайшее время.

Директор департамента многостороннего сотрудничества МИД РК Дидар Теменов также отметил важность процессов взаимодействия между Южной Кореей и Казахстаном в сфере трансферта «зеленых» технологий. При этом он подчеркнул, что в текущем году в рамках выступления на саммите мировых лидеров Рамочной конвенции ООН по изменению климата глава Правительства Аскар Мамин заявил о намерении Казахстана выступить в качестве регионального хаба Центральной Азии по устойчивому развитию.

– Это позволит объединить усилия стран региона в обеспечении «зеленого» экономического рос­та через трансферт технологий, привлечение «зеленых» инвестиций, активный обмен знаниями и компетенциями в этой области, – отметил представитель МИД.

В ходе онлайн-обмена мнения­ми зарубежные партнеры из Инс­титута исследования энергетической экономики Республики Корея рассказали об опыте своей страны в развитии многих нап­равлений «зеленого» роста, а также озвучили мнения о перс­пективах развития двухсторонних отношений в области транс­ферта технологий и инноваций. По результатам встречи были обозначены точки сотрудничест­ва и высказаны предложения по дальнейшему развитию партнерских отношений, обмену опытом и привлечению «зеленых» инвестиций с учетом потенциала Республики Корея.

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