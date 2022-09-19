На вопрос о дате парламентских выборов ответил министр юстиции РК

Министр юстиции Казахстана Канат Мусин прокомментировал вопрос о том, когда могут пройти парламентские выборы в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Я не могу об этом сказать, потому что, во-первых, есть порядок объявления парламентских выборов. Если выборы очередные, то они объявляются за какое-то время до истечения полномочий Парламента. Полномочия Мажилиса Парламента 7 созыва, который сейчас действуют, истекают в 2026 году. Пятилетний срок. Если речь идет о досрочных выборах, то для этого Парламент должен быть распущен. Это конституционная норма. То есть его полномочия должны быть досрочно прекращены», – сказал Канат Мусин на брифинге в СЦК.

После этого, по его словам, назначается в установленном порядке дата выборов.

«Сказать, что это будет в январе или в каком-то месяце, сейчас невозможно, потому что Глава государства в Послании объявил, что парламентские выборы состоятся в первой половине 2023 года. Будем из этого исходить», – резюмировал глава Минюста.