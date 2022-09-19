Фото: Kazpravda.kz
Политика
На вопрос о дате парламентских выборов ответил министр юстиции РК
Диасов Ораз
корреспондент

Министр юстиции Казахстана Канат Мусин прокомментировал вопрос о том, когда могут пройти парламентские выборы в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Я не могу об этом сказать, потому что, во-первых, есть порядок объявления парламентских выборов. Если выборы очередные, то они объявляются за какое-то время до истечения полномочий Парламента. Полномочия Мажилиса Парламента 7 созыва, который сейчас действуют, истекают в 2026 году. Пятилетний срок. Если речь идет о досрочных выборах, то для этого Парламент должен быть распущен. Это конституционная норма. То есть его полномочия должны быть досрочно прекращены», – сказал Канат Мусин на брифинге в СЦК.

После этого, по его словам, назначается в установленном порядке дата выборов.

«Сказать, что это будет в январе или в каком-то месяце, сейчас невозможно, потому что Глава государства в Послании объявил, что парламентские выборы состоятся в первой половине 2023 года. Будем из этого исходить», – резюмировал глава Минюста.

Популярное

Все
Microsoft может открыть IT-лабораторию в Казахстане
Асфальт сам себя не положит
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Реформатор с большой буквы
Предложение о переименовании Нур-Султана внесли в проект Конституционного закона
Тору перевели на казахский язык
Компенсация по тенговым депозитам: банки начали принимать заявки
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
Указ Президента Республики Казахстан
Переименование столицы Казахстана в Астану: депутаты маслихата поддержали предложение
"Мы будем и впредь решительно поддерживать Казахстан в защите независимости" – Си Цзиньпин
Статью Президента Токаева опубликовал американский журнал The National Interest
Конституционный Совет принял решение по обращению Токаева
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 13 сентября
Казахстан не будет отправлять миротворцев в Армению
ОПГ торговала несовершеннолетними: озвучены новые подробности громкого дела
Автомобильные номера в Казахстане теперь должны иметь специальные элементы
Разбавленный водой спирт на 18,5 млн тенге пытались продать в Казахстане
Обращение Токаева принял в работу Конституционный совет
VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий начал свою работу в Нур-Султане
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Тонкая красная нить инфоцыганства
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Казахстан определится с технологией строительства атомной электростанции в конце 2022 года – начале 2023-го
Найдены комплекс и надпись в честь Кутлуг Эльтерис-кагана
Убийство учительницы в Шымкенте: подозреваемого задержали спустя 2 месяца
Плохие дороги: причин не счесть
Барлыбек Сырттанов – автор первой казахской Конституции
Токаев выразил соболезнования Эрдогану
Где смотреть прямую трансляцию Послания Президента народу Казахстана
Новая инициатива Президента Токаева: Нацфонд – детям
Новорожденного ребенка нашли в уличном туалете в Алматы – видео
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция
Как получить компенсацию по тенговым депозитам – утверждены правила

Читайте также

Политика
Сколько партий смогут участвовать в парламентских выборах в…
Президент , Международное сотрудничество , Политика
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Нью-Йорк
Политика
О реформах Президента говорят зарубежные эксперты
Президент , Международное сотрудничество , Политика
Касым-Жомарт Токаев совершит рабочий визит в Нью-Йорк

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]