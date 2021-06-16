На вопрос о своей отставке ответил Алексей Цой

Министр здравоохранения РК Алексей Цой в ходе брифинга в СЦК ответил на вопрос о том, готов ли он уйти в отставку, если задача по вакцинации 10 миллионов казахстанцев не будет выполнена к осени, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Хочу вам ответить, что это (темп вакцинации – прим. автора) зависит от каждого гражданина нашей страны, от сознательности. Вакцинация – это элемент добровольный, здесь заставить кого-то мы не можем. Только разъяснительная политика, только информационная поддержка", – сказал Цой.
По его словам, о результатах работы по проведению вакцинации можно будет говорить позднее.
"Любой вопрос о любом члене Правительства зависит от Главы государства. Поэтому, как будет оценена наша работа, так и будет принято решение", – подытожил он.
Ранее Алексей Цой рассказал о темпах вакцинации в Казахстане.