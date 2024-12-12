На возвращенные государству 1,2 млрд тенге построят школу на станции Манадырь

Возврат активов, Строительство
134

По поручению президента реализуются социально значимые проекты в регионах страны, финансируемые из средств Специального государственного фонда в соответствии с Законом «О возврате государству незаконно приобретенных активов»

Фото: пресс-служба правительства РК

Правительство приняло решение о выделении более 1,2 млрд тенге на строительство школы на 80 мест на станции Манадырь Жанааркинского района области Ұлытау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Действующая школа является единственным образовательным учреждением в этой местности. Здание было построено в 1981 году, в 2000-х годах добавлена пристройка. На сегодня школа значительно перегружена: при проектной мощности на 60 мест здесь обучаются 123 ученика. В школе отсутствуют лабораторные кабинеты по химии, биологии, физике и географии, спортивный зал, мастерская, кабинеты для труда.

Начало строительства планируется в I квартале 2025 года. Реализация проекта позволит увеличить количество ученических мест и создаст необходимые комфортные условия для обучения детей в соответствии с современными образовательными требованиями.

Ранее правительство приняло решения о финансировании ряда социально значимых проектов. В их числе строительство спортивного комплекса в селе Зеренда (Акмолинская область), музыкальной школы в селе Темирлан (Туркестанская область), спортивного центра для одаренных детей-спортсменов в Аркалыке, реабилитационного центра для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в Астане, тренировочного центра для людей с особыми потребностями в Алматы, специализированного детского сада для особенных детей в Актобе, школы в селе Жамансор (Атырауская область), завершение строительства многопрофильной больницы в Риддере, а также комплекса «Сайрамская вспомогательная школа-интернат-колледж» в Шымкенте.

Работа продолжается.

#школа #строительство #возврат #активы

Популярное

Все
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Работа по возврату активов будет продолжена
Когда цифры говорят сами за себя...
Торговля людьми – один из наиболее опасных видов преступлений
Тенденции деловой активности
Планы амбициозные, проблемы – с бородой
За чаем не скучаем
Золото в мировой экономике
Спецназ «Бүркіт» не отступает!
С четким алгоритмом проще достигнуть цели
Новобранцы бригады ПВО приняли присягу
Как защитить ребенка от рака?
«Серебро» – на первенстве планеты...
В Кызылорде отметили 35-летие областного этнокультурного объединения корейцев
...«Бронза» – на чемпионате Азии
Здесь витает дух Ахмета Жубанова
В Жаркенте открыт первый центр иппотерапии
И Дом культуры, и спортзал
Портрет, вдохновленный легендой
Пять побед в пяти финалах
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Деликатесы по скромной цене
Производство шоколада может прекратиться
Токаев поговорил по телефону с Трампом
Боксеры Казахстана гарантировали себе 8 медалей на чемпионате Азии
Казахский свадебный обряд внесли в список ЮНЕСКО
Жамбылские школьники показали лучшие знания по республике
В Тбилиси спецназ разогнал протестующих водометами
Вдохновлять собственным примером
Торговые ограничения в отношении Казахстана не имеют смысла – Даррен Спинк
«Незаконная концентрация ресурсов узким кругом лиц препятствовала развитию экономики» – генпрокурор
Гибридную электростанцию построят в Мангистау
Прорыв в дорожной сфере
Пять представительниц Казахстана по боксу пробились в финал чемпионата Азии
Токаев: «ООН нуждается в реформировании»
«Котико» для котиков с улицы
«Айсулу»: о времени, о людях, о себе
Пять миллиардов прослушиваний набрал ремикс Imanbek на трек Roses
Сбой произошел в работе мобильного интернета и связи Activ и Kcell
Неспешные технологии успеха
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
В Кызылординской области открылась первая «Комфортная школа»
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Президент посетил концерт, посвященный творчеству поэта Шомишбая Сариева
Будем здесь учиться на хорошо и отлично
Главную сверхспособность человека, которой нет у ИИ, назвали эксперты
Кызылординский рис: от поля до стола
Грустные думки аграрные
Экологическая акция «Сдавай пакет – спасай планету!» прошла в Петропавловске
Премьер провел оперативное совещание по поручениям главы государства
Глава государства посетил выставку сельхозтоваропроизводителей
В республике зарегистрировано более 40 тысяч человек, страдающих шизофренией

Читайте также

Работа по возврату активов будет продолжена
Для защиты прав дольщиков введут запрет на заключение предв…
Стадион за 150 млрд долларов построят в Саудовской Аравии
Специальный госфонд пополнен на 32 млрд тенге

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]