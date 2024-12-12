На возвращенные государству 1,2 млрд тенге построят школу на станции Манадырь

По поручению президента реализуются социально значимые проекты в регионах страны, финансируемые из средств Специального государственного фонда в соответствии с Законом «О возврате государству незаконно приобретенных активов»

Фото: пресс-служба правительства РК

Правительство приняло решение о выделении более 1,2 млрд тенге на строительство школы на 80 мест на станции Манадырь Жанааркинского района области Ұлытау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Действующая школа является единственным образовательным учреждением в этой местности. Здание было построено в 1981 году, в 2000-х годах добавлена пристройка. На сегодня школа значительно перегружена: при проектной мощности на 60 мест здесь обучаются 123 ученика. В школе отсутствуют лабораторные кабинеты по химии, биологии, физике и географии, спортивный зал, мастерская, кабинеты для труда.

Начало строительства планируется в I квартале 2025 года. Реализация проекта позволит увеличить количество ученических мест и создаст необходимые комфортные условия для обучения детей в соответствии с современными образовательными требованиями.

Ранее правительство приняло решения о финансировании ряда социально значимых проектов. В их числе строительство спортивного комплекса в селе Зеренда (Акмолинская область), музыкальной школы в селе Темирлан (Туркестанская область), спортивного центра для одаренных детей-спортсменов в Аркалыке, реабилитационного центра для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в Астане, тренировочного центра для людей с особыми потребностями в Алматы, специализированного детского сада для особенных детей в Актобе, школы в селе Жамансор (Атырауская область), завершение строительства многопрофильной больницы в Риддере, а также комплекса «Сайрамская вспомогательная школа-интернат-колледж» в Шымкенте.

Работа продолжается.