На возвращенные государству 2 млрд тенге построят детсад в Петропавловске

Фото: пресс-служба правительства РК

Правительство приняло решение о выделении из Специального государственного фонда свыше 2 млрд тенге на строительство в Петропавловске детского сада на 280 мест, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Объект расположится в активно застраиваемом микрорайоне «Жас Өркен», где работают 3 дошкольных учреждения, заполненные на 100%.

В очереди на получение мест в дошкольные организации города состоят порядка 3 тыс. детей, половина из которых в возрасте от 2 до 6 лет.

Ранее правительством были приняты решения о выделении средств для реализации проектов по строительству школ в селе Жамансор Атырауской области и станции Манадырь в области Ұлытау, реабилитационного центра для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в Астане, специального детского сада для особенных детей в Актобе, спортивного комплекса в селе Зеренда Акмолинской области и на завершение строительства многопрофильного больничного комплекса в Риддере.