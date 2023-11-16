На все сто! Статьи 16 ноября 2023 г. 3:10 65 Галина Вологодская В Усть-Каменогорске полицейские поздравили ветерана Великой Отечественной войны Анастасию Светочеву. фото ДП ВКО Анастасии Павловне исполнился 101 год. Как рассказали в пресс-службе областного департамента полиции, жизнь ветерана наполнена трагическими и славными событиями. В мае 1942-го ее призвали в ряды Красной армии, девушка служила в 26-м отдельном Краснознаменном полку связи в Ленинграде. Принимала участие в боях за оборону города и прорыв блокады. Прошла все тяготы фронта. После войны Анастасия окончила техникум, стала мастером сварочных работ и в 1948 году вернулась в родной Восточный Казахстан. Здесь работала, вышла на пенсию. Казахстанка – кавалер ордена Отечественной войны I степени. Ветеран имеет медали «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», юбилейные награды. «Пусть этот замечательный день придаст новые силы, наполнит радостью, согреет любовью и заботой близких людей, – пожелали пенсионерке полицейские. – Вы для нас – славное поколение победителей, образец мужества, патриотизма и жизнестойкости. Ваш жизненный путь служит примером для молодежи». #Усть-Каменогорск #ВОВ #ветеран #Анастасия Светочева