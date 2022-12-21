Теплицы просят угля

По словам руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйст­ва Туркестанской области Сакена Далиева, коммунально-бытовой отрасли необходимо 250 тыс. тонн угля в год, чтобы обеспечить теплом социальные объек­ты. Потребность населения, включая теплицы и индивидуальные жилые дома, превышает 650 тыс. тонн.

В каждом городе и районе потребности разные, и во многом они зависят от газификации и развития тепличного бизнеса. 90% от этого объема уже поставлено, но до конца зимы еще далеко, а купить уголь уже сейчас проблематично.

В ближайшее время, правда, предполагается доставить в регион еще 200 вагонов угля.

Приемом и сбытом топлива занимаются 26 железнодорожных тупиков. В управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства считают, что представители угольных предприятий должны своевременно предос­тавлять жителям соответствующую информацию о поступлении топлива и его стоимости, чтобы избежать паники и ажиотажного спроса.

Вопрос обеспечения населения области углем в силу его остроты вынесен на рассмотрение областного акимата. Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды поручил обеспечить доставку дополнительного объема топлива, если возникнет такая потребность, и не допустить при этом его подорожания.

Версию о возможном повышении цен на уголь выдвинули владельцы теплиц, столкнувшись с возникшей проблемой закупки. Декабрьские морозы подхлестнули спрос, увеличив расходы на отопление. Местами ночные температуры опустились до 10–15 градусов мороза, потребовав больше топлива, чтобы поддерживать комфортную температуру воздуха для выращивания томатов и огурцов.

Купить уголь оказалось проб­лематично, а его запасы у владельцев теплиц – минимальные. Некоторые земледельцы даже объявили о потерях, вызванных резким снижением температуры на огородах под пленкой.

Не успели дехкане оправиться от этого переполоха, как в управлении энергетики и ЖКХ Туркестанской области сообщили, что в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития предлагают вывести тепличные хозяйства на уровень отдельных субъектов бизнеса, предоставив им возможность самостоятельно напрямую закупать уголь на мес­торождениях. Тем самым органы местной исполнительной власти снимут с себя ответственность за поставку топлива, в том числе для хозяйствующих субъектов, ограничившись заботой о социальных объектах и населении.

Владельцы теплиц расценили такой поворот как очередной удар по бизнесу и прогнозируют в регионе еще одну волну сокращения теплиц, не имеющих возможности отапливаться природным газом.

– Население необходимо пол­ностью обеспечить углем – такую задачу поставил перед чиновниками Дархан Сатыбалды. – Ситуа­ция должна контролироваться ежедневно. Необходимо эффективное прогнозирование спроса на уголь.

Для обеспечения жителей региона каменным топливом в Туркестане регулярно проводятся заседания оперативного штаба с участием представителей Министерства индустрии и инфраструктурного развития, Национальной компании «Қазақстан темір жолы».

В соответствующие министерства направлены письма-заявки на увеличение поставок угля. По предложению акимата качество топлива будет проверяться независимыми экспертами.