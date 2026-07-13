Начался прием заявлений для участия в конкурсе грантов

В этом году продолжается реализация принципа «Цифрового университета»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 13 по 20 июля идет прием заявлений от абитуриентов для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов. Подать документы можно как через центры приема при университетах офлайн (онлайн через виртуальные приемные комиссии), так и онлайн через портал egov.kz, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МНВО

По данным ведомства, для участия в конкурсе абитуриентам необходимо предоставить удостоверение личности, сертификат ЕНТ, фотографию размером 3×4 и аттестат о среднем образовании (диплом для выпускников организаций ТиПО).

Также при наличии документы, подтверждающие право на участие в конкурсе по льготным категориям.

Для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов и поступления на платное обучение установлены следующие пороговые баллы по результатам ЕНТ:

- для направлений «Педагогические науки» и «Право» необходимо набрать не менее 75 баллов;

- для направления «Здравоохранение» – не менее 70 баллов;

- для поступления в национальные вузы – не менее 65 баллов;

- в другие вузы – не менее 50 баллов.

Напомним, что вузы имеют право самостоятельно устанавливать свои пороговые баллы для участия в конкурсе по присуждению образовательных грантов и обучения на платной основе.

Для абитуриентов из сельской местности и социально уязвимых слоев населения предусмотрены специальные меры поддержки в рамках приемной кампании. В частности, при участии в конкурсе грантов действуют установленные государством квоты.

В министерстве отметили, что в 2026 году продолжается реализация принципа «Цифрового университета»: большинство процессов автоматизировано, что повышает прозрачность конкурсного отбора.

Списки обладателей образовательных грантов будут опубликованы до 10 августа.