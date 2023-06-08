В Казахстане сложилась до неприличия дикая юридическая ситуация с международными похищениями детей
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Тимур Ерджанов, юрист-международник
Главное слово в этом диагнозе – «юридическая», потому что детей незаконно перемещают через государственные границы абсолютно везде, в том числе и в государствах с образцовыми правовыми стандартами. Но все дело в том, что в этих благополучных государствах таким действиям дается надлежащая правовая оценка: похититель чувствует себя весьма неуютно, ему ясно дают понять, что он вступил в конфликт с законом.