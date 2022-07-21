Надежда выступила в финале

Казахстанка Надеж­да Дубовицкая выступила в финале чемпио­ната мира по легкой атлетике, который проходит в американском Орегоне. В соревнованиях в прыжках в высоту она успешно стартовала, взяв с первой попытки 184 см. Однако на следующих отметках в 189 и 193 см нашей спортсменке пришлось затратить по три попытки. Далее высоту в 196 см Дубовицкая взяла со второй попытки, однако взять 198 см ей не удалось. Она завершила соревнования на восьмом месте.

Напомним, что Надежда – бронзовый призер чемпионата мира по легкой атлетике в помещении 2022 года. На первенстве планеты в столице Сербии Белграде она показала результат 1,98 м и заняла третье место в прыжках в высоту.