​Надежная защита

Торжественная церемония приведения к присяге первокурсников Кокшетауского технического института КЧС МВД РК прошла на площади Независимости. В ней приняли участие заместитель министра внутренних дел РК Юрий Ильин и заместитель акима Акмолинской области Нурлан Нуркенов, руководители подразделений МВД и ветераны службы. Заметим, что КТИ – единственное учебное заведение республики, осуществляющее подготовку квалифицированных офицеров гражданской защиты.
В текущем году в состав курсантов факультета очного обучения КТИ были зачислены 175 абитуриентов, из которых присягу приняли 138. Остальные 37, согласно межправительственным договорам, направлены КЧС МВД РК в профильные вузы МЧС России и Беларуси. Они присягали на верность Родине до отправки на учебу.
Также в Кокшетау состоялось торжественное открытие пожарного депо в новом микрорайоне «Сарыарка», расположенном на северной окраине города.
– Искренне поздравляю всех кокшетаусцев, – отметил в своем выступлении Н. Нуркенов. – Новое пожарное депо обеспечит надежную защиту жителей микрорайонов «Сарыарка», «Васильковский», «Коктем», «Центральный» и промышленной зоны северной части города с численностью населения более 70 тысяч человек. Личный состав структуры будет привлекаться для предупреждения и ликвидации ЧС и всех крупных пожаров в масштабе области, что позволит значительно повысить оперативность и мобильность реагирования и послужит предотвращению материального ущерба и людских потерь.
Стратегически важный объект оснащен современным оборудованием и техникой, соответствующей международным стандартам. К услугам сотрудников депо комфортные служебные и бытовые помещения, обеспечивающие необходимые условия для работы и отдыха. На его территории также имеются учебная башня, спортивные площадки для совершенствования профессиональных навыков.
На базе пожарного депо создано дополнительно 140 рабочих мест. Ежесуточно на боевое дежурство будет заступать караул численностью до 25 человек.