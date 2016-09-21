​Надежная защита

Торжественная церемония приведения к присяге первокурсников Кокшетауского технического института КЧС МВД РК прошла на площади Независимости. В ней приняли участие заместитель министра внутренних дел РК Юрий Ильин и заместитель акима Акмолинской области Нурлан Нуркенов, руководители подразделений МВД и ветераны службы. Заметим, что КТИ – единственное учебное заведение республики, осуществляющее подготовку квалифицированных офицеров гражданской защиты.

В текущем году в состав курсантов факультета очного обучения КТИ были зачис­лены 175 абитуриентов, из которых присягу приняли 138. Остальные 37, согласно межправительственным договорам, направлены КЧС МВД РК в профильные вузы МЧС России и Беларуси. Они присягали на верность Родине до отправки на учебу.

Также в Кокшетау состоялось торжественное открытие пожарного депо в новом микрорайоне «Сарыарка», расположенном на северной окраине города.

– Искренне поздравляю всех кокшетаусцев, – отметил в своем выступлении Н. Нуркенов. – Новое пожарное депо обеспечит надежную защиту жителей микрорайонов «Сарыарка», «Васильковский», «Коктем», «Центральный» и промышленной зоны северной час­ти города с численностью населения более 70 тысяч человек. Личный состав структуры будет привлекаться для предупреждения и ликвидации ЧС и всех крупных пожаров в масштабе области, что позволит значительно повысить оперативность и мобильность реагирования и послужит предотвращению материального ущерба и людских потерь.

Стратегически важный объект оснащен современным оборудованием и техникой, соответствующей международным стандартам. К услугам сотрудников депо комфортные служебные и бытовые помещения, обеспечивающие необходимые условия для работы и отдыха. На его территории также имеются учебная башня, спортивные площадки для совершенствования профессио­нальных навыков.

На базе пожарного депо создано дополнительно 140 рабочих мест. Ежесуточно на боевое дежурство будет заступать караул численностью до 25 человек.