Надежное партнерство

В рамках официального визита в Душанбе заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу провел переговоры с министром иностранных дел Таджики­стана Сироджиддином Мухриддином.

– Таджикистан – наш надежный стратегический партнер и союзник. В Казахстане с особой теплотой относятся к братскому таджикскому народу и нацелены на укрепление многогранного сотрудничества, – заявил глава МИД РК.

Стороны предметно обсудили широкий спектр вопросов казахско-таджикского сотрудничества. Особое внимание было уделено расширению торгово-экономических и инвестиционных связей. Достигнута договоренность об активизации совместной работы по продвижению перспективных проектов.

Мурат Нуртлеу отметил достигнутый прогресс в развитии взаимовыгодного сотрудничества в сферах торговли, энергетики, горнорудной и урановой промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики.

Казахстан входит в тройку крупнейших торговых партнеров Таджикистана. В последние годы двусторонний товаро­оборот устойчиво превышает 1 млрд долларов. Новым драйвером сотрудничества становятся цифровые технологии.

В декабре прошлого года по линии агентства KazAID Казахстан передал таджикской стороне IT-продукты платформы eGov на сумму 2,8 млн долларов. В ближайшее время планируется обучить 100 таджикских специалистов в передовых казах­станских IT-школах.

В свою очередь глава МИД Таджикистана выразил приверженность углублению союзнических отношений, а также подчеркнул, что торгово-экономическое направление является важным сегментом таджикско-казахского взаимодействия.

В ходе переговоров главы внешнеполитических ведомств «сверили часы» по вопросам международной и региональной повестки дня. Министры подробно остановились на развитии региональной кооперации, совместных усилиях по укреплению мира и стабильности в Центральной Азии, взаимодействии в рамках консультативных встреч глав государств Центральной Азии и Международного фонда спасения Арала.

В Душанбе Мурат Нуртлеу также провел отдельную встречу с руководителями крупнейших компаний Таджикистана и пригласил их активно взаимодействовать с казахскими парт­нерами, в том числе путем создания совместных предприятий.