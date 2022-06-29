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Наградили медалистов
Инеш Бержанова

В столице вручили медали Елбасы участникам одного из самых крупных челленджей страны.

Как отметили организаторы, это важнейшее творческое состязание национального уровня направлено на комплексное развитие молодежи. Оно состоит из семи основных направлений: спорт, таланты и навыки, чтение книг, национальное наследие, волонтерство, экспедиции и походы, трудовая практика. В программе участвуют казахстанцы в возрасте от 14 до 29 лет.

Все они прошли три уровня. Бронзовый приз достается участникам помладше и рассчитан на полгода, серебряный – на тех, кто старше 15 лет, он длится 12 месяцев, а золотой – на самую старшую возрастную группу, его участники выполняли задания полтора года.

– В нашем проекте участвуют свыше 20 тысяч молодых ребят. Он направлен на развитие мотивации среди молодых людей. Масштабнос­ти проекта удалось достичь за счет партнерства с государственными органами в лице министерств и акиматов, которые нам помогли и поддержали. Участники челленджа развивают в себе новые навыки в спорте, культуре и творчестве. Есть хорошие результаты: так, 605 обладателям медали присуждены образовательные гранты, при этом 30% из них – выпускники сельских школ. Конечно, мы гордимся нашими участниками, считаем, что именно они станут одними из тех, кто внесет значительный вклад в развитие Нового Казахстана, – отметил директор КФ «Академия Елбасы» Асланбек Амрин.

Обладателями бронзовой медали стали 7 329 участников, серебряной – 196, золотой – 34.

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