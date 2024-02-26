Находившегося 15 лет в розыске убийцу задержали в Павлодарской области

Общество, Другое
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Дана Аменова
Корреспондент

В 2009 году в полицию Павлодара обратился мужчина, который сообщил о пропаже супруги, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД 

Фото: Polisia.kz

Мужчина рассказал правоохранителям, что его жена  ушла к подруге и не вернулась. Начался розыск пропавшей, были ориентированы регионы Казахстана и соседнего государства, где имела контакты пропавшая. Через год труп женщины был обнаружен в озере. Геномная экспертиза подтвердила личность без вести пропавшей павлодарки. Уголовное дело было возбуждено по факту убийства. Все эти годы по делу проводились различные мероприятия, но преступление раскрыть не удавалось.

Расследование находилось на особом контроле руководства. В текущем году полиция Павлодарской области вышла на след подозреваемого. Установлено, что мужчина в ссоре задушил ее, после чего утопил тело.

— Установлено, что он долгое время находился в местах лишения свободы за совершение особо тяжких преступлений. И в 2022 году получил условно-досрочное освобождение. Задержали его в Астане. В настоящее время уголовное дело возобновлено. Расследование продолжается, — сообщил начальник криминальной полиции ДП Павлодарской области Балгабай Капаров. 

 

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