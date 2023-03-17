Находившихся в розыске граждан Узбекистана задержали в Астане

В настоящее время оба виновных находятся в ИВС ДП Астаны. Решается вопрос об их экстрадиции.

Фото: Kazpravda.kz

Полицейские Астаны совместно с правоохранительными органами стран СНГ провели широкомасштабную операцию "Розыск", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный департамент полиции.

Отмечается, что за первый день ОПМ на территории столицы задержано 8 уголовных преступников, найдено местонахождение трех без вести пропавших граждан.

Так, полицейскими в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлена 23-летняя гражданка Республики Узбекистан, находящаяся в межгосударственном розыске, которая под предлогом сватовства увезла 21-летнюю девушку к себе домой и посредством шантажа, требовала у ее родственников денег.

Кроме того, был установлен 42-летний гражданин Узбекистана, разыскиваемый за совершение мошенничества. В Самарканде он обманным путем завладел деньгами мужчины в сумме 1,4 млн сумов, пообещав устроить его на работу.

В настоящее время оба виновных находятся в ИВС ДП Астаны. Решается вопрос об их экстрадиции, добавили в полиции.