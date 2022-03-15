Президент

Наказание за неисполнение поручений Президента ужесточат в Казахстане

Елисеева Екатерина
корреспондент

В Казахстане ужесточат наказание за неисполнение или ненадлежащее исполнение поручений Президента, руководства Администрации Президента, Премьер-министра и его канцелярии, передает Kazpravda.kz

Документ опубликован на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 1 апреля. Указ подготовлен Агенством РК по делам государственной службы.

"Так, проектом указа предлагается пересмотреть положения правил и сроков проведения оценки деятельности государственных служащих. В частности, согласно проекту детализация положений оценки государственных служащих будет предусмотрена в приказе уполномоченного органа по делам государственной службы",  – говорится в пояснительной записке к указу. 

Кроме того, в целях усиления ответственности должностных лиц по формальному снятию взысканий, предлагается досрочное снятие дисциплинарных взысканий за неисполнение или ненадлежащее исполнение поручений Президента Республики Казахстан и руководства Администрации Президента, Премьер-министра Республики Казахстан и его заместителей производить по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан, Канцелярией Премьер-министра Республики Казахстан соответственно.

Принятие указа не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий и не потребует выделения дополнительных финансовых средств из государственного бюджета.

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