Наладить обратную связь

Депутаты в регионах
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Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

Ежегодно летом запах, исходящий из озера-отстойника Сорбулак, вызывает бурное недовольство жителей ряда близлежащих к водоему сел, вынужденных закрывать окна и сидеть в духоте. Куда только ни обращались с жалобами сельчане!

фото филиала партии «Amanat» по Алматинской области

В курсе данной проблемы практически все уполномоченные госорганы: областной департамент экологии, прокуратура, акиматы, маслихаты, региональный филиал партии «Amanat». Только за последние годы состоялось несколько совещаний и инспекционных рейдов с участием представителей местных властей, экоактивистов и блогеров, в ходе которых обсуждались меры по устранению неприятного запаха. Однако до сих пор вопрос так и не сдвинулся с мертвой точки.

На днях с жителями села Ащыбулак Илийского района встретился депутат Мажилиса Парламента Максим Рожин (на снимке). Пожаловавшись на невыносимое амбре, сельчане попросили народного избранника помочь в решении острой проблемы. Дело в том, что Ащыбулак и семь окрестных сел расположены в непосредственной близости к озеру-накопителю Сорбулак, в котором осуществляется фильтрация поступающих из Алматы сточных вод.

По словам участников встречи, находящиеся здесь коллекторы и фильтровальные площадки были построены еще в 1965 году. Требуется реконструкция системы очистки сточных вод и канализации Алматы, включая станции аэрации. Об этом многократно говорилось на встречах с руководством ГКП «Алматы су». Из-за неблагоприятной экологической ситуации участились случаи аллергических заболеваний среди взрослых и детей, живущих в Ащыбулакском сельском округе.

Выслушав сельчан, Максим Рожин пообещал оказать им необходимую поддержку. В целом для решения вопроса требуется совместная работа акиматов Алматы и Алматинской области.

К слову, в ходе рабочей поездки в регион группа депутатов Мажилиса и Сената Парламента обсудила целый спектр злободневных проблем, волнующих местных жителей. В частности, фермеры Енбекшиказахского, Кегенского и Уйгурского районов Алматинской области рассказали народным избранникам Жанболату Жоргенбаеву, Закиржану Кузиеву и Жанарбеку Ашимжанову об острой нехватке поливной воды. По этой причине гибнут урожаи пшеницы, кукурузы, люцерны, других кормовых культур. Необходимо строить водо­хранилища, проводить реконструкцию ирригационных систем, скважин и плотин, находящихся в аварийном состоянии. Это позволит увеличить площади орошаемых земель.

Особое внимание депутаты уделили состоянию Бартогайского водохранилища и Большого Алматинского канала. По причине изношенности сооружений здесь значительно увеличился расход воды. Требуется капитальный ремонт плотин, шлюзов и других элементов гидроузлов.

Парламентарии пообещали оказать всестороннее содействие аграриям и жителям сел как на законодательном уровне, так и в рамках работы с профильными министерствами. Главное – наладить обратную связь с избирателями и при необходимости инициировать поправки в законы, чтобы устранить барьеры, мешающие реализации жизненно важных проектов.

#мажилис #депутаты #регионы

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