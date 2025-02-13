Налоговая реформа: бизнес Туркестанской области озвучил предложения правительству

Вице-министр национальной экономики Бауыржан Кудайбергенов встретился с представителями бизнеса, членами отраслевого и районного совета Палаты предпринимателей Туркестанской области и обсудил новую налоговую реформу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

В ходе встречи участники рассказали об изменениях в новом Налоговом кодексе и проанализировали его влияние на бизнес.

Генеральный директор ТОО «BNK Group LTD» Ниязалы Бейсенбаев остановился на возможном влиянии повышения налога на добавленную стоимость в Казахстане на производителей агропромышленного комплекса.

«Увеличение ставки станет дополнительной нагрузкой для малого и среднего бизнеса. Поэтому предлагаем правительству рассмотреть вопрос введения дифференцированной налоговой ставки для некоторых приоритетных отраслей, предоставления предприятиям с низкими доходами временных налоговых каникул и ужесточения мер по борьбе с теневой экономикой. Это позволит минимизировать негативное влияние на предпринимателей и потребителей», — сказал он.

В свою очередь, вице-министр национальной экономики Бауыржан Кудайбергенов отметил, что в настоящее время в аграрном секторе крестьянские хозяйства не платят НДС, а юридические лица в силу имеющихся льгот платят только 30% от положенных к уплате налогов в бюджет. По новым механизмам, никто из них НДС платить не будет. Это позволит сделать казахстанскую сельхозпродукцию (картофель, помидоры, лук и т.д.) более конкурентоспособной. Виды отраслей, на которые будет распространяться ставка в 10%, еще обсуждаются с бизнесом.

«Предлагается рассмотреть следующий механизм: общеустановленная ставка НДС 16%, полное освобождение от НДС для производителей сельхозпродукции, а для ряда отраслей – промежуточная ставка в размере 10%. Таким образом, предложенная правительством дифференциация ставок составляет: 16%, 10%, 0% и освобождение», — пояснил Бауыржан Кудайбергенов

По словам предпринимателей, любые изменения в налоговой политике должны приниматься с учетом мнения бизнес-сообщества.

В ходе встречи представители бизнеса высказали свои предложения. Представители Министерства национальной экономики заявили, что все мнения и предложения будут приняты во внимание.