Налоговая реформа: вице-министр финансов встретился с предпринимателями ВКО

В Восточно-Казахстанской области состоялась встреча вице-министра финансов РК Ержана Биржанова с предпринимателями по разъяснению изменений в налоговое законодательство, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Правительством предлагается повышение базовой ставки НДС с дифференцированием по отраслям: общеустановленная – 16%, промежуточная ставка 10% и освобождение 0% для сельхозтоваропроизводителей. Вице-министр отметил, что предлагается снижение порога по постановке на учет по НДС до 15 млн тенге, действующий порог равен 80 млн тенге, а также реформирование специальных налоговых режимов.

Планируется трансформировать спецналоговый режим и розничный налог. В настоящее время действующая система упрощенной декларации предусматривает годовой доход до 180 млн тенге, численность работников до 30 человек и ставку 2%. Также формально существовал розничный налог, который охватывал бизнес с оборотом до 2,4 млрд тенге в год, без ограничений по численности сотрудников и с возможностью снизить ставку 4% в два раза решением маслихатов.

Теперь планируется объединить эти два режима в единый формат упрощенной декларации, при этом верхний предел дохода сохраняется – он составит почти 2,4 млрд тенге. Вопрос увеличения налоговых доходов является одной из ключевых тем обсуждения в рамках предстоящей реформы. Правительство стремится обеспечить стабильные поступления в бюджет, снизить зависимость от трансфертов из Национального фонда и одновременно создать благоприятные условия для бизнеса.

Однако для достижения этих целей необходимо учитывать несколько факторов, в том числе влияние налоговой политики на инвестиционный климат, конкурентоспособность компаний и экономический рост. Совершенствования налоговой реформы будет проводиться с учетом мнений всех заинтересованных сторон. Казахстан нуждается в модернизации налоговой системы, и этот процесс будет выстроен таким образом, чтобы не повлиять на развитие бизнеса и сохранить конкурентоспособность экономики.