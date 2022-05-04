Свежий выпуск Намечено построить ОРЦ 4 мая 2022 г. 7:49 Гурий Шедин Заместитель Премьер-министра – министр торговли и интеграции Бахыт Султанов в ходе рабочей поездки в Алматинскую область осмотрел участки, выделяемые под строительство ОРЦ. Бахыт Султанов и аким области Канат Бозумбаев обсудили пути укрепления продовольственного пояса Жетысу и развития агломерации. Как подчеркнул вице-премьер, одна из важных задач, поставленных Главой государства Касым-Жомартом Токаевым, касается укрепления продовольственной безопасности страны. Осуществление проектов строительства оптово-розничных центров (ОРЦ) внесет весомый вклад в данный процесс. Также в рамках поездки Бахыт Султанов посетил завод по выпуску мороженого и полуфабрикатов ТОО «Шин Лайн», где совместно с главой региона Канатом Бозумбаевым принял участие в торжественном открытии работ по благоустройству прилегающей заводской территории. Как сообщила пресс-служба Премьер-министра, проект благоустройства включает в себя современные решения по уходу за зелеными насаждениями, исключающие участие человека. Президент компании Андрей Шин ознакомил гостей с ходом строительства и уже действующими линиями.