Намечены практические шаги по реализации договоренностей

Заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу провел переговоры с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, посетившим Казахстан с первым официальным визитом.

Как отметил глава МИД РК, Армения является важным партнером нашей страны на Южном Кавказе, между двумя государствами установлен стабильный политический диалог, развиваются торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи.

Взаимные визиты президентов Касым-Жомарта Токаева и Ваагна Хачатуряна в прошлом году придали новый импульс многогранному сотрудничеству. В ходе переговоров в Астане министры подробно обсудили ход выполнения договоренностей, достигнутых на высшем уровне, и наметили пути их эффективной реализации.

Стороны выразили обоюдную приверженность развитию двустороннего партнерства на основе дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Практическим подтверждением намерений сторон стало открытие офисов почетных консулов Армении в Караганде и Актобе.

Как сообщил Мурат Нуртлеу, стороны выразили обоюдную заинтересованность в расширении взаимодействия в сферах сельского хозяйства, IT и искусственного интеллекта. Особое внимание было уделено вопросам увеличения доли малого и среднего бизнеса в двусторонней торговле, а также активизации проведения бизнес-форумов.

– Мы полностью поддерживаем инициативу наших армянских парт­неров по организации сети магазинов беспошлинной торговли в центре «Хоргос». Кроме того, армянский бизнес выразил готовность продолжить открытие своих торговых павильонов в регионах Казахстана. В этом году на базе Национального центра искусственного интеллекта планируется открытие филиала армянского образовательного учреждения TUMO. Мы поддерживаем эту инициативу, веря, что она послужит стартом для новых перспективных проектов, – отметил глава МИД РК.

Для придания дополнительного импульса взаимодействию Мурат Нуртлеу предложил в 2025 году провести 11-е заседание Межправительственной комиссии по двустороннему экономичес­кому сотрудничеству и бизнес-форум.

Обсуждалось сотрудничество в транс­портно-логистической сфере, в частнос­ти, развитие мультимодальных маршрутов Казахстан – Туркменистан – Иран – Армения.

– Безусловно, неоспорима взаимосвязь между экономическим развитием и максимальной реализацией регионального транзитного потенциала, – отметил со своей стороны Арарат Мирзоян.

Глава МИД Армении подтвердил, что оба наши государства едины в стремлении к укреплению суверенитета и независимости, а также в повышении транзитного потенциала и модернизации национальных экономик. Все это, по его словам, создает прочную основу для расширения партнерского взаимодействия.

Большие планы и на культурно-гуманитарном треке. В апреле запланировано проведение Дней культуры Казахстана в Армении. В Ереване появится улица имени Абая Кунанбай­улы, а в Астане – улица имени Месропа Маштоца. В целях углубления сотрудничества в сфере образования казахстанская сторона готова ежегодно выделять 10 стипендий на программы бакалавриата и магистратуры.

Главы внешнеполитических ведомств также обсудили перспективы взаимодействия на многосторонних площадках, обменялись мнениями по актуальным региональным и глобальным вопросам.

– Казахстан последовательно выступает за решение любых спорных вопросов исключительно мирным путем, на основе принципов добрососедства и международного права. В этом контексте мы полностью поддерживаем стремление Еревана и Баку к подписанию мирного соглашения. Этот исторический шаг откроет новые стратегические возможности в регионе, значительно усилит экономическое, транспортно-транзитное и энергетическое сотрудничество на евразийском пространстве, – подчеркнул Мурат Нуртлеу.

Арарат Мирзоян подчеркнул, что армянская сторона ценит заявления МИД Казахстана в связи с завершением переговоров по мирному соглашению между Арменией и Азербайджаном. Он отметил, что в ходе переговоров представил своему казахстанскому коллеге актуальную информацию о процессе урегулирования отношений между странами, включая факт согласования проекта соглашения «Oб установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой».

– Это мой первый официальный визит в Республику Казахстан, хотя мне неоднократно доводилось посещать вашу страну в ином статусе и форматах, – отметил Арарат Мирзоян на брифинге по итогам переговоров. – Этот визит предоставил хорошую возможность обсудить прогресс в ключевых направлениях взаимодействия между нашими дружественными странами и реализацию договоренностей, дос­тигнутых в прошлом году благодаря политическому диалогу на высоком уровне между Ереваном и Астаной. Прошедший год был для наших стран особенно динамичным: после почти двадцатилетнего перерыва состоялись взаимные визиты президентов. Ожидаем, что текущий год также будет насыщен двусторонними визитами и совместными инициативами, – добавил он.

Поблагодарив казахстанскую сторону за гостеприимство и продуктивные переговоры, он подчеркнул, что активные межгосударственные контакты закладывают прочную институциональную основу для партнерства, и пригласил министра иностранных дел Казахстана посетить Армению.