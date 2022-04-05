Нанес 265 ножевых ранений своей жертве: убийце вынесли приговор в Экибастузе

Обвинительный приговор жестокому убийце вынесли сегодня, суд назначил ему наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в учреждениях УИС максимальной безопасности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Павлодар-онлайн.

Дело рассматривали в областном специализированном межрайонном суде по уголовным делам. 32-летнего мужчину обвиняли в убийстве с особой жестокостью 38-летнего экибастузца.

Суд установил, что 7 ноября прошлого года в одной из квартир Экибастуза пьяный обвиняемый нанес мужчине 265 ножевых ранений.

Прокурор просил признать подсудимого виновным и назначить наказание в виде 17 лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Подсудимый вину признал частично, но просил суд переквалифицировать его действия, исключив признак особой жестокости.

Потерпевшие полностью поддержали государственного обвинителя и просили назначить более строгое наказание и удовлетворить исковые требования в полном объеме.

«По части 2 статьи 99 Уголовного кодекса законом предусмотрено наказание от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы. Вина обвиняемого подтверждается материалами уголовного дела, показаниями его самого, свидетелей, экспертизами и другими исследованными в суде доказательствами, – отметили в пресс-службе. – С учетом смягчающих обстоятельств, а именно наличия малолетнего ребенка у виновного, частичное признание вины, и отягчающего обстоятельства – состояние алкогольного опьянения – суд назначил наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в учреждениях УИС максимальной безопасности.

Приговор еще не вступил в законную силу.