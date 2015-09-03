Статьи Наноелка, кактус, Элвис… Марина ГОРСКИХ

Благодаря заботе сотрудников "иностранцы" благополучно адаптируются в условиях резко континентального климата региона, а одним из украшений музея-заповедника стала коллекция "нанорастений", выведенных в Дании. Модному тренду отведена солнечная полянка с журчащим рукотворным ручейком. На первый взгляд, перед вами саженцы, но на самом деле это уже взрослые кустарники и деревья.



Например, обыкновенные голубые ели вырастают до 10 и более метров, предел "наноелки" – 1,5 м. Сланцевые елочки из коллекции вообще не растут вверх, а предпочитает стелиться под ногами. Большинство растений на полянке в диковинку для публики, и все они с приставкой "нано": самшит, микробиота, спирея японская, пузыреплодник, тамариск, миндаль, курильский чай – всего около 20 сортов.



– Растения привезены из Дании и были выбраны с учетом нашего климата. Все сорта коллекции – специально выведенные. В Европе "нанорастения" сейчас очень популярны, места они занимают мало, ассортимент можно подобрать большой, – говорит заведующий отделом ботанического сада и дендропарка Александр Бочагов.



Хотя особенности погоды ВКО и были учтены, к зиме растения все равно готовят основательно: проводится снегозадержание, устанавливается воздушное покрытие, с ролью последнего успешно справляются обычные картонные коробки, которые сверху укутывают акрилом или засыпают опилками. К суровому климату приспособился и колючий житель мексиканских пустынь – кактус опунция, который зимует в музее-заповеднике на свежем воздухе. Теплолюбивый латиноамериканец к зимовке готовится: осенью выпускает из себя всю влагу, таким образом спасаясь от неминуемой гибели. Теперь достаточно небольшого укрытия сверху – и до следующей весны! В теплое время года кактус регулярно радует многочисленных посетителей природно-ландшафтной экспозиции чудесными желтыми цветками.



Восхищает своим цветением и эремурус Элвиса, который весной выбрасывает в высоту до трех метров свои душистые розовые соцветия. Этих цветов в мире существует всего пять сортов, их родина – Афганистан и Центральная Азия. Эремурус – прекрасный медонос, во время цветения собирающий вокруг себя настоящее пчелиное столпотворение. Для ВКО, по причине сильных морозов, он также большая редкость.