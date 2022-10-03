Наперекор судьбе

Жизнь людей, оказавшихся в инвалидных колясках, делится, как правило, на «до» и «после». Такая судьба выпала и на долю Амангельды Капанова, но он не сдался.

В 1992 году на молодого парня напали бандиты и нанесли ему четыре ножевых ранения. Врачи спасли жизнь Амангельды, но ходить он уже не смог. С тех пор минуло 30 лет, которые вопреки всему не стали для него черной полосой. Наоборот, они были наполнены борьбой, светлыми мечтами и их осуществлением. В общем, человеку в коляске удалось сделать столько, сколько не под силу и многим здоровым людям.

В 1994 году, спустя два года после страшных ранений, Амангельды Капанов создает семью. Его супругой стала девушка по имени Ольга, появившаяся на свет в интернациональном браке. В селе Акмол Целиноград­ского района Акмолинской области находится дом супругов Капановых, ныне воспитывающих сына и дочь.

Кстати, статус инвалида и прикованность к коляске не помешали Амангельды Наукеновичу решиться на строительство дома своими силами. По понятным причинам сделать ему это было во сто крат труднее, чем тем, кто здоров и ходит на своих ногах. Поэтому поднималась стройка не так быстро, как хотелось бы: от закладки фундамента до новоселья прошло четыре года.

Зато семейная крепость получилась такой, о какой мечталось: с городскими удобствами и участком земли для огорода и сада. Со стороны улицы, рядом с домом, появилась небольшая аккуратная мастерская по ремонту обуви, в которой и стал трудиться хозяин. Надо сказать, сапожное дело пришлось ему по душе: оно ведь тоже требует самоотдачи, да и благодарность людей за работу окрыляет.

Однако мастера-обувщика постоянно посещала мысль о том, что в районе проживают другие инвалиды-колясочники, не сумевшие вырваться из круга проблем. Поэтому в 2010 году в Целиноградском районе он соз­дал общественное объединение «Болашақ».

– Основными задачами нашей организации стали психологическая, материальная и юридическая помощь 1 160 инвалидам, проживающим в райо­не, – рассказал руководитель объединения. – В их числе 82 колясочника, глухонемые, незрячие. Они не могли без помощи передвигаться по селу, делать покупки, посещать социальные учреждения и так далее. Им как воздух нужны были закрепленные помощники. С появлением объединения «Болашақ» эту проблему удалось решить. Мы стали принимать участие в государственных тендерах на оказание социальной помощи инвалидам. Выделенные средства направляли на оплату труда таких помощников.

Еще один проект общественного объединения – запуск в районе инватакси для людей с ограниченными возможностями. Оно появилось три года назад, имеет свою диспетчерскую службу, персонал из водителя, соцработников. Поэтому инватакси – это еще и рабочие места. Такая же служба появилась по инициативе Амангельды Капанова и в соседнем Коргалжынском районе.

Но и это еще не все. «Болашақ» стал участником американской программы USAID и благодаря этому реализовал крупный проект. Он включал в себя обучение инвалидов первой группы компьютерной грамотности и дальнейшее их трудоустройство в государственных и частных организациях.

На сумму 1 млн 100 тыс. тенге было закуплено спортивное оборудование для коррекционного кабинета. 15 мам, имеющих детей с диагнозом ДЦП, прошли курсы по обучению лечебному массажу. Их в селе провел квалифицированный тренер.

Мамам были выданы сертификаты, позволяющие проводить платный лечебный массаж, обеспечив себя работой. Кроме того, приобретены компьютеры для детей и семь швейных машинок для обучения работе на них.

Удивительно, но факт: организация инвалидов смогла в 2016 году открыть социальный магазин, где хлеб можно купить по низкой цене, а 200 буханок достаются малоимущим людям бесплатно. Кроме того, появился «уголок добра», куда желающие несут одежду и другие вещи. Их потом отдают нуждаю­щимся даром.

В минувшем году семья Капановых выиграла грант в размере 2 млн 600 тыс. тенге и купила на эти средства модульную теплицу.­ Установили ее на территории домашней усадьбы и стали осваи­вать тепличные премудрос­ти. Получилось неплохо: нынче собрали два урожая огурцов, помидоров и капусты.

Теплица оказалась щедрой на урожаи. Поэтому последние дополнили овощные прилавки местной торговой сети. Причем со временем этот проект обещает принести еще большую отдачу.

Рассказ о нашем герое будет неполным, если обойти вниманием его достижения в спорте. Уже пос­ле инвалидности он стал упорно тренироваться и в результате удостоился звания мастера спорта по легкой атлетике среди инвалидов на колясках. Амангельды – кандидат в мастера по пауэрлифтингу, мастер международного класса по спортивным бальным танцам.

За минувшие 30 лет им получено огромное количество всевозможных наград за деятельность в благотворительной и социальной сферах, есть завоеванные медали и кубки.

…Каждое утро Амангельды Капанов за рулем своей автомашины отправляется на работу в районный акимат. Там он трудится в должности советника акима по работе с инвалидами. А в свободное время продолжает заниматься общественными проектами. В общем, жизнь до краев наполнена делами и заботами, не оставляющими места унынию, депрессии.

Зреют в голове новые проекты и планы на будущее. Нет сомнений в том, что они будут реализованы. Поэтому как-то не подходит определение «человек с ограниченными возможностями» к Амангельды Наукеновичу. Ведь он всем и прежде всего самому себе доказал, что это всего лишь определение. Дальше выбор делаешь сам.