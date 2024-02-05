Напольные покрытия похитили в одном из подъездов ЖК в Астане

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Как уточняется, о пропаже грязезащитных покрытий в полицию сообщили бдительные соседи. Жители ЖК рассказали о том, что у них из подъездов неизвестные похитили напольное покрытие, причинив материальный ущерб на сумму 260 тысяч тенге.

Полицейские установили личность 32-летнего мужчины, причастного к совершению кражи. Стражи порядка выяснили, что злоумышленник проникал в подъезды домов ночью и совершал кражи. Он причастен к двум эпизодам. Краденое он сдал в пункт приема металла.