Регион был и остается интенсивно развивающимся индустриальным центром Казахстана. Доля промышленного сектора в его экономике превышает 40%. Область занимает лидирую­щие позиции по объемам производства. Здесь действуют более 900 промышленных предприятий, которые за прошедшие семь месяцев выпустили продукции на 2,7 трлн тенге. Этот показатель превышает прошлогодний на 7,3%.

фото пресс-службы АО «Qarmet»

Весомый вклад в индустриально-инновационное развитие вносит горно-металлургический сектор, флагманом которого является АО «Qarmet». Напомним, с декабря 2023 года у руля компании стоит отечественный инвестор, который взял курс на комплексную реорганизацию и модернизацию производства. Эта работа уже дает эффект.

– На Карметкомбинате выполнен ремонт двух доменных печей, заменены корпуса двух конвертеров и введен в работу воздухона­греватель № 8, – рассказал замес­титель акима Карагандинской области Әлібек Әлденей во время брифинга на площадке Региональной службы коммуникаций. – Продолжается комплексная модернизация угольных предприятий. На четырех шахтах установлена система позиционирования персонала. До конца текущего года она будет внедрена на всех предприятиях. В результате мер по модернизации на 6 процентов выросло производство чугуна, на 6,6 процента – стали, плоского проката – на 4,3 процента, а добыча угля – на 15 процентов.

Еще один важный экономический показатель – объем инвестиций в основной капитал. В прошлом году эта сумма сос­тавила около 1,5 трлн тенге, а в нынешнем ожидается ее увеличение. Причем из всего объема инвестиций в промышленность планируется привлечь около 723 млрд тенге.

– По итогам 2025 года мы намерены осуществить 29 инвес­тиционных проектов, причем 15 из них, с суммой инвестиций 173 миллиарда тенге, относятся к обрабатывающей промышленнос­ти, – отметил заместитель акима области. – К примеру, уже введен в эксплуатацию завод горячего цинкования металлоизделий.

Запущено сборочное производство телевизоров и стиральных машин Samsung. Сейчас идет реанимация завода металлургического кремния «Тау-Кен Темир». К концу года в Карагандинской области заработают и другие предприятия, в числе которых заводы стальных прямошовных труб, алюминиевых радиаторов и кремнистых сплавов. Объем денежных вливаний только в эти три предприятия превысит 100 млрд тенге. Плюс к этому в Осакаровском районе завершится строительство ветряной электростанции «Гиперборея» с установленной мощностью 150 МВт.

– Наши недра богаты редкоземельными и драгоценными металлами. Сейчас американская компания IG Global и турецкий холдинг Yildirim ведут изыскательские работы, – сообщил Әлібек Әлденей. – Уже завершена геологоразведка на месторождении Куйректыколь. Его прогнозные запасы редкоземельных металлов превышают 28 миллионов тонн. Кроме того, определены перспективные месторождения золота, меди и вольфрама. Учитывая это, мы разрабатываем документацию по строительству новых заводов и необходимой инфраструктуры.

Отметим, что власти карагандинского региона оказывают поддержку инвесторам и заранее готовят базу для реализации их планов. В частности, в регионе сформирован пул из 120 проектов на сумму около 4,5 трлн тенге. В результате их воплощения в жизнь будет создано более 20 тыс. рабочих мест.

Особое внимание уделяется развитию образовательной базы. В Карагандинской области сейчас действуют восемь вузов и 52 колледжа, в большинстве из которых внедрено дуальное образование. Учебные заведения открывают новые специальнос­ти, подстраи­ваясь под нужды недавно созданных предприятий.

К примеру, после появления завода Tengri Tyres Саранский гуманитарно-технический колледж стал обучать специалистов по резинотехническому делу и производству шин. Кроме того, предприятия открывают собственные учебные центры. Так АО «Qarmet» создало корпоративный университет, где его работники будут повышать свою квалификацию.

Создание современных производств, появление новых рабочих мест и подготовка специалистов – все это позитивно отразится на социально-экономическом развитии карагандинского регио­на, а значит, приведет к росту благосостояния его жителей.

