Кеменгер: сила земли и людей

Статьи,Точки роста
Екатерина Бескорсая
cобственный корреспондент по Павлодарской области

Живут здесь чуть больше 3 100 человек – не самый крупный округ в области, однако знают о нем во всем регионе

фото автора

От целины – к науке

Полчаса езды из Павлодара, и ты в Кеменгере – хорошая дорога по республиканской трассе, не слишком загруженный участок, так что поездка – одно удовольствие. Это село в 25 км от областного центра – главное в одноименном сельском округе, куда также входят железнодорожная станция Красноармейка и малое село Шанды. Живут здесь чуть больше 3 100 человек – не самый крупный округ в области, однако знают о нем во всем Павлодарском Прииртышье.

До 2019 года этот населенный пункт назывался Красноармейкой. Его появление на карте северовосточного Казахстана связано с одной из самых масштабных кампаний прошлого века – освое­нием целины. Годом рождения села считается 1954-й, когда был забит первый колышек будущего совхоза «Кубанский», который позднее стал «Красноармейским». Уже через год в степи появились первые строения – сборные финские домики, куда заселились приехавшие специалисты. Затем сюда прибыли добровольцы, началось строительство домов, стали появляться первые улицы. Так постепенно в степи рождался новый населенный пункт.

Целина дала мощный толчок развитию сельского хозяйства и стала точкой роста для многих сел. Только в Павлодарской области в 1954–1960 годах было распахано почти 3,5 млн га целинных и залежных земель. Однако позже стало очевидно, что масштабное освоение земель имело и обратную сторону: необдуманная распашка огромных степных массивов привела к вет­ровой эрозии почв.

И не случайно именно в Крас­ноармейке в 1956 году была организована Павлодарская областная государственная сельскохозяйственная опытная станция – первое в регионе научное сельскохозяйст­венное учреждение. Основным направлением ее деятельности было решение вопросов, связанных с защитой почв от эрозии. Благодаря энергичной и планомерной работе по перестройке системы земледелия к 1966 году эрозия в Павлодарской области была приостановлена. Тогда научной деятельностью опытной станции руководил Георгий Берестовский, который внес сущест­венный вклад в развитие почвозащитной системы земледелия Павлодарского Прииртышья.

Сегодня коллектив Павлодарской сельскохозяйственной опытной станции решает другие задачи, но ученые, как и преж­де, работают в плотной связке с ­аграриями. Как рассказал руководитель учреждения ­Даурен ­Мустафа, один из важных проектов команды ПСОС касается селекции сахарной свеклы. В регионе не отказываются от идеи строительства собственного сахарного завода, а потому перед учеными поставили задачу нарас­тить потенциал сырьевой базы. Еще одно перспективное направление – микроклональное размножение безвирусного картофеля. Этот высокотехнологичный метод получения элитного посадочного материала требует нескольких лет работы, при этом в ожидании результатов не одно крестьянское хозяйство (КХ) региона, ведь Павлодарская область – лидер страны по выращиванию второго хлеба. А вот районированные сорта пшеницы и других зерновых культур, созданные местными учеными, уже давно и активно используются на полях Прииртышья: семена ПСОС засевают на площади минимум 235 тыс. га.

Так что совершенно не удивительно, что в 2019 году, когда старейшины и активисты села выдвинули предложение о смене названия с Красноармейки на Кеменгер, жители единогласно поддержали эту идею. Слово «кеменгер» в казахском языке означает «мудрый», «мыслитель» или «гений» – и, пожалуй, сложно найти более точную ассоциацию для села, где десятилетиями работали сильнейшие ученые-аграрии...

Кузница кадров

В Кеменгере много лет работает еще одно учреждение, от которого зависит кадровый потенциал всей сельхозотрасли региона. Речь идет о Высшем инновационном аграрном колледже «Ertis», который начал свою историю в 1967 году как Красноармейский сельскохозяйственный техникум. Тогда здесь готовили специалис­тов только по одному направлению – «Агрономия», однако учебное заведение быстро развивалось.

За десятилетия изменились название села, статус колледжа, технологии и требования рынка труда. Неизменным осталось главное – подготовка специалистов для реального сектора экономики. Сегодня обучаются более 900 студентов, и это крупнейший агроколледж Прииртышья, признанный в Год рабочих профессий лучшим в Казахстане. В его стенах готовят ветеринаров, зоотехников, агрономов, механизаторов, программистов и специалистов других направлений. Работают также два отделения – в Майском районе и районе Аккулы.

Популярность колледжа объяс­няется не только сильным преподавательским составом, но и практико-ориентированным подходом. Как отмечает руководитель колледжа Айгуль ­Байжуманова, социальными партнерами учебного заведения являются более 120 предприятий агропромышленного комплекса. Дополнительный импульс развитию дала программа «Жас маман»: колледж получил современное оборудование, ветеринарный комплекс с клиникой, центр компетенций для подготовки механизаторов и агрономов, сельхозтехнику, тренажеры виртуальной реальности и собственный учебно-производственный комплекс. Есть у учебного заведения и свой учхоз с животными, с полями, небольшой яблоневый сад.

Погружение в профессию начинается задолго до получения диплома. Студентам стараются показать не только технологии производства, но и возможности для запуска собственного дела.

– Например, в птицеводстве обучающиеся не ограничиваются изучением технологий по учебникам. Они сами закладывают яйца в инкубаторы, контро­лируют температуру и влажность, наблюдают за развитием эмбрио­нов, а затем встречают первые часы жизни цыплят. После этого работа не заканчивается – молодняк выращивают, следят за кормлением, условиями содержания, оценивают прирост и состояние птицы. На первый взгляд это выглядит как обычное хозяйство, но на самом деле за каждым этапом стоят вопросы биологии, ветеринарии, технологии выращивания и экономики производства, – рассказывает руководитель бизнес-инкубатора Agrohab Аманжол Аралов.

Другим важным направлением стала селекционная работа с крупным рогатым скотом. Вмес­те с преподавателями студенты ­участвуют в проектах по улучшению местного поголовья с использованием генетического материа­ла казахской белоголовой породы: знакомятся с технологиями воспроизводства, изучают особенности отбора животных, анализируют полученные результаты. По сути, будущие специалисты наблюдают не отдельные процессы, а видят, как постепенно формируется новое поколение животных с улучшенными характеристиками. В числе других проектов – работа по улучшению пород овец, производство биогумуса с использованием калифорнийских червей. И во всех случаях принцип остается одним: студент должен не только знать, как работает технология, но и понимать, каким образом эти знания можно превратить в самостоятельный проект или собственное дело.

Территория возможностей

Колледж и опытная станция, давно ставшие своеобразным символом Кеменгера, остаются и отчасти селообразующими организациями, ведь здесь трудятся десятки сельчан. Впрочем, с работой у местных жителей проблем нет. Во-первых, близость к областному центру во многом определяет ритм жизни – многие ежедневно ездят в город, чему способствует удобное транспортное сообщение. Во-вторых, в сельском округе достаточно земли, так что есть сельхозформирования – 19 ТОО и АО, 27 крестьянских и фермерских хозяйств, зарегистрированы и 140 индивидуальных предпринимателей. Конечно, в числе последних не только фермеры, но и владельцы магазинов и мини-маркетов, СТО, объектов обслуживания и так далее.

Кеменгерцы вообще люди предприимчивые. Так, местные таксисты наладили не только перевозки, но и службу доставки продуктов, что особенно удобно для пожилых людей. Помогают развитию села и меры государственной поддержки – жители активно пользуются программами для открытия собственного дела, а в селе появляются новые объекты малого бизнеса. Один из последних примеров: мама четверых детей Гульжан Темиргалиева получила государственный грант в размере 1,5 млн тенге и смогла осуществить давнюю мечту – открыть салон красоты.

Да и вообще Кеменгер можно назвать очень комфортным для жизни населенным пунктом, где создана вся необходимая инфраструктура. Здесь есть основные социальные объекты: детский сад, полная школа, школа искусств при Доме культуры, собственная врачебная амбулатория и станция скорой помощи. Работает и пожарный пункт, обеспечивающий безопасность жителей.

Особое внимание уделяется социальной поддержке населения. Например, для очередников Павлодарского района в 2025 году построили новые жилые дома, благодаря чему собственные квартиры получили шесть семей. В 2026 году построили еще четыре квартиры.

Пожалуй, единственное, с чем Кеменгеру пока не повезло, – это физкультурно-оздоровительный комплекс. Несколько лет назад началось его строительство, однако из-за проблем с подрядной организацией работы затянулись, и комплекс до сих пор не введен в эксплуатацию. Впрочем, строительство находится на контроле руководства района и Павлодарской области, поэтому местные жители надеются, что уже в ближайшем будущем новый спортивный ­объект все же распахнет свои двери.

Неплохим доказательством того, что в Кеменгере удобно жить, можно назвать такую местную статистику: с 2018 года в сельский округ активно прибывают переселенцы. За это время сюда переехали 43 семьи. Близость к областному центру, наличие необходимой инфраструктуры и возможность жить в спокойной сельской атмосфере делают Кеменгер привлекательным местом.

Запущен свой завод

Нынешний год открывает новую главу в развитии села – здесь активно формируется региональный кластер сельхозпереработки. Недавно в техническом режиме был запущен новый маслозавод ТОО «KEMENGER MAY». Предприятие оснащено современной технологи­ческой линией для выпуска нерафинированного подсолнечного мас­ла. Объект построили за два года, объем инвестиций составил 2 млрд тенге. Производственная мощность завода позволяет перерабатывать до 60 тыс. тонн сырья и выпускать 35 тыс. тонн готовой продукции в год. На предприятии создано 25 постоянных рабочих мест. Новый завод ориентирован не только на внутренний рынок, но и на экспорт.

Кроме того, продолжается строительство второго предприятия этой отрасли – маслоэкстракционного завода ТОО «Jielong Holdings (Kazakhstan)» с участием прямых иностранных инвестиций. После ввода в эксплуатацию, что намечено на будущую осень, предприятие сможет перерабатывать до 120 тыс. тонн семян подсолнечника в год и создаст не менее 80 постоянных рабочих мест.

Тут важно заметить, что за последние годы в Прииртышье значительно перестроили структуру посевных площадей, в частности, те же масличные в 2025 году занимали 518,8 тыс. га, что на 43% больше предыдущих показателей. И если прежде область не могла похвастать успехами в переработке выращенного урожая, получая примерно 500 тыс. тонн маслосемян подсолнечника, на месте перерабатывали не больше 2–3%, то кеменгерские проекты помогут изменить ситуацию.

Аким Павлодарского района Дидар Ибраев сообщил, что в 2026 году посевная площадь в районе составит 126,7 тыс. га – это на 3,3 тыс. га больше прошло­годнего уровня. Рост обеспечен за счет расширения площадей именно масличных культур, в первую очередь подсолнечника, площадь которого увеличена до 40,2 тыс. гектаров.

Сила – в единстве

В декабре 2025 года кеменгерцы выбрали нового акима сельского округа. Эту должность заняла Алия Киреева, до этого трудившаяся в местном колледже. Для нее это не просто новый статус, а возможность трудиться для родного села. Впрочем, опыт у нового акима есть не только профессиональный, но и личный. Алия Киреева местная, а ее отец в свое время также был акимом сельского округа. Поэтому специфика этой работы ей знакома, и она чувствует большую ответственности перед земляками и местом, где родилась и выросла.

При этом сама Алия Еркеновна подчеркивает, что кеменгерцы всегда готовы подключиться к общему делу. Здесь люди не остаются в стороне и сами стараются жить и действовать так, чтобы родное село с каждым днем становилось лучше и красивее.

– С момента, как я стала ­акимом, чувствую открытость и поддерж­ку со стороны жителей. Люди откликаются на все инициа­тивы, например, активно участ­вуют в акции «Таза Қазақстан». Они сами озеленяют свои улицы, высаживают цветы, ухаживают за насаж­дениями. Мы со своей стороны тоже стараемся помогать – предос­тавляем посадочный материал. Например, недавно высадили 50 сосен. Жители, у которых есть техника, всегда подключаются к работе по благоустройству территории. Когда необходимо, помогают с уборкой, зимой участвуют в вывозе снега, предоставляют тракторы и КамАЗы. Такая поддержка дорогого стоит, – говорит Алия Киреева.

Один из сложных вопросов, который удалось решить благодаря взаимодействию акимата и жителей, – это проблема с вывозом мусора. Дело в том, что многие годы единой системы в Кеменгере фактически не существовало. Каждый решал проблему самостоятельно: отходы складировали во дворах, сжигали или время от времени нанимали транспорт, чтобы вывезти их на свалку. Такая практика создавала не только неудобства, но и риски – скопившийся мусор нередко становился причиной возгораний. Жители не раз на сельских сходах просили найти системное решение, однако привычный вариант с установкой мусорных контейнеров на улицах здесь не хотели использовать, сельчане опасались, что это приведет к антисанитарии и появлению стихийных свалок.

В итоге по инициативе акимата начали выстраивать централизованную систему вывоза мусора. К работе подключился местный предприниматель, имеющий необходимую технику. Для жителей разработали график: в определенные дни машина проезжает по улицам и собирает отходы с каждого двора. Отношения оформляются напрямую между подрядчиком и сельчанами. Однако именно акимат взял на себя организационную работу, чтобы превратить разовое решение в постоянно действующую систему.

Вот еще один пример, который хорошо показывает, насколько дружны жители Кеменгера и как здесь привыкли решать проблемы сообща. Долгое время в селе не было собственной столовой, где можно было бы проводить поминальные обеды или другие семейные мероприятия. Жители решили не ждать, когда этим займется бизнес, а построить такую столовую своими силами.

Как рассказал один из активистов Данияр Уалиханов, инициатива исходила от молодежи сельского округа и служителей мечети. Первый год ушел на сбор средств. Люди сами скидывались на закуп строительных материалов, затем заложили фундамент, возвели стены. При этом вся работа велась открыто, а по собранным средствам регулярно отчитывались перед жителями. Стройка дейст­вительно стала общим делом: кто-то помогал техникой, кто-то участвовал физически, кто-то занимался кладкой. Сегодня кеменгерцы надеются, что уже в этом году при поддержке спонсоров смогут завершить строительство объекта.

– Сейчас хотим подать заявку на конкурс «Лучшее село». И я понимаю, что впереди еще много работы, в селе по-другому и не бывает, но я чувствую тепло земляков и знаю – вместе мы справимся, – говорит Алия Киреева.

