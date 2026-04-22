ИИ как катализатор изменений

Но о KazLLM чуть позже. Сейчас вернемся в 2019 год, когда Алексей Шаравар только приехал в нашу страну и, работая тогда в одной из частных телекоммуникационных компаний, заметил ее огромный потенциал в развитии цифровой экосистемы.

– В Казахстане очень сильная математическая школа и подготовленные ребята. В Алматы, Астане, Шымкенте, Караганде и других городах есть сильные университеты. Будем честны: постсоветское математическое образование традиционно мощное, поэтому в Казахстане, Беларуси, России, Украине успешно развивается IT-сектор. Конечно, где-то более, где-то менее усиленными темпами. То, что я увидел, когда только приехал в вашу страну, и то, что наблюдаю сейчас, приятно радует: количество организаций, специалистов в сфере цифровизации увеличивается. Отечественные компании выходят на международный уровень, – отметил Алексей Шаравар в эксклюзивном интервью нашему изданию, подчеркивая, что 99,9% ребят из его команды – выпускники казахстанских вузов.

Специально для этого заключались соглашения и меморандумы с вузами. Уникальность формирования отечественных IT-компаний как раз в том, что сегодня нет необходимости заказывать цифровые продукты извне (за редким исключением). В большинстве случаев многие продукты пишутся и создаются внутри Казахстана.

– Когда я пришел в одну из телекоммуникационных компаний, то там прак­тически все программное обеспечение и разработки заказывали у международных игроков, например, российских или американских. Сегодня более половины всего IT-ландшафта мы создаем внутри, силами казахстанской команды, – говорит эксперт. – Что я вижу за последние годы? Казахстан поверил в собственные силы. Появилось понимание, что мы можем соз­давать качественные продукты сами, опираясь на своих разработчиков, и все меньше зависеть от внешних решений. Страна, которая когда-то зависела от импортных цифровых продуктов, сегодня сама выступает образцом для соседних государств. У нас есть клиенты из Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана, и им очень интересен опыт казахстанских коллег, сумевших развить, допустим, Astana Hub. Более того, здесь по сравнению с Индией или другими странами соотношение цены и качества создания продукта достаточно хорошее.

СЕО AI-компании QazCode добавляет, что, несмотря на расширение IT-сектора, опасения по поводу заполнения рынка невостребованной продукцией беспочвенны. В принципе как и те, согласно которым ИИ заменит человека. По мнению эксперта, сам по себе искусственный интеллект не угрожает человечеству. Возможна другая ситуация: люди, которые используют ИИ, подвинут тех, кто этого не делает.

– Еще два года назад мы не наблюдали такой тенденции. Сегодня, например, в нашей компании около 30 процентов кода генерируется с помощью ИИ. Это не означает сокращения специалистов – меняется сама роль разработчика. Мы уходим от узкой специализации и конвейерного подхода. На первый план выходит универсальный специалист, этакий «швейцарский нож»: человек, который умеет создавать продукт и эффективно использует инструменты на базе LLM, для генерации дизайна, проверки и тестирования кода. Коман­ды будут становиться компактнее, разработка – быстрее и дешевле, при этом качество продуктов не снизится. Однако это требует осознанного подхода и постоянных инвестиций в развитие, – уверен собеседник.

На сегодняшний день, по словам Алексея Шаравара, KazLLM представляет собой языковую модель, охва­тывающую казахский, русский и английский языки. Специально для этого совмест­но с сотрудниками ISSAI Nazarbayev University было собрано порядка 150 млрд токенов, проще говоря, больше нескольких миллиардов разных страниц литературы на казахском языке.

– Когда был создан каскад, мы разработали на его базе AI-Tutor – сервис в приложении Janymda по обучению казахскому языку для школьников и учителей. Затем такие продукты, как AIDA (Doctor Assistant) и решение для бизнеса Aventa. Вместе с партнерами – медицинскими компаниями мы помогали докторам ­автоматизировать процесс написания заключения, что сократило время приема. Конечно, преж­де чем выдать заключение пациенту на руки, врачи знакомились с текстом сами и при необходимости корректировали. KazLLM – это своего рода мотор, на основе которого можно создать казахстанский­ ChatGPT, но для этого потребуется время, – считает Алексей Шаравар.

Он также акцентирует внимание на важной теме: искусственный интеллект в международной практике активно используется в борьбе с кибермошенничеством. Существуют решения, при которых ИИ-ассистенты перехватывают звонки от преступников, ведут диалог вместо потенциальной жертвы и тем самым снижают риск обмана.

Кроме того, технологии активно применяются в сфере кибербезопасности для выявления и предотвращения атак. Очевидно, что это перспективное направление будет развиваться и в Казахстане: для местных компаний здесь открывается значительная ниша, с которой уже в ближайшем будущем имеет смысл активно работать.