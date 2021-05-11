Народная любовь и... привычка работать

Айгерим Карибаева рисует всю свою жизнь. Работать же начала, еще учась на 2-м курсе Казахской национальной академии искусств им. Жургенова. Первый крупный успех и первая известность пришли после того, как она нарисовала образ прародительницы Умай для форума женского предпринимательства Umay Global Summit. Тогда ее впервые пригласили на выставку, и художница поняла: ее творчество не оставляет людей равнодушными.

В прошлом году Айгерим сделала эскиз для посвященного врачам мурала, украсившего одну из столичных пятиэтажек. Тогда же создала собственное арт-пространство и успешный интернет-магазин ART-AIKA. Очередным успехом стала работа над проектом казахстанского павильона EXPO DUBAI UAE 2021.

Айгерим снискала народную любовь и популярность в Instagram, в котором ведет личный дневник. Здесь же и появляются все ее новые работы. В них переплетаются разные эпохи жизни народа, национальный колорит и современность. Картины иллюстратора о главном – о семье, о женской доле в этом мире, материнском счастье, которое сама девушка смогла пережить уже дважды.

В картинах Айгерим, как она сама признается, нет академизма, мастерства кисти (это все-таки графические работы на планшете), зато зашкаливает эмоциональность. Ведь в них художник отражает все накопившиеся чувства – усталость, радость, нежность, любовь...

– Я – за развитие и прогрессивность с сохранением корней и идентичности. За то, чтобы каждый был человеком своего времени, максимально полезным, активным, находящимся в постоянном саморазвитии – культурном и духовном, – говорит художница.

О том, что она участвует в проекте «100 новых лиц», Айгерим узнала не сразу – заявку подавала не сама. Но очень благодарна всем, кто отдал свои голоса за ее творчество. Попасть в число победителей такого проекта – почетно и приятно.

В онлайн-интервью членам жюри проекта она рассказала о своих целях.

– Это популяризация культуры посредством творчества. Мне хочется, чтобы изобразительное искусство развивалось во всех направлениях, присутствовало во всех формах и проявлениях – от классического музейного до современного популярного. Как, например, делаю я, ведь мое творчество в виде арт-товара доступно большому количеству людей. Что-то из репродукций может купить каждый и сделать этот предмет частью своей ежедневной жизни. В этом и есть популяризация, – говорит художница.

Работы Айгерим Карибаевой разлетелись уже по 40 странам мира. Учитывая то, что ее творчество несет хорошо узнаваемый национальный колорит, можно сказать: художница вносит хороший вклад в популяризацию казахстанской культуры в современном мире.

– Каждый из 30 победителей – максимально крутая личность со своим жизненным путем. Я не могу сказать, что занимаю в данном списке какое-то особое место. Напротив, раз туда попала, то должна оправдать честь, быть достойной, максимально помочь в реализации каких-то важных социальных проектов, – говорит девушка. – Художникам, как правило, тяжело реализоваться, они закрыты, обособлены, и я могла бы стать тем мостиком, который связывал бы с молодыми художниками Казахстана.

И хоть Айгерим не привыкла к вниманию, и ей непросто выкраивать время, ведь у нее подрастают двое маленьких детей, у художницы есть чему поучиться. К 34 годам она не просто нашла свой стиль и рисует то, к чему лежит душа, – ей удалось адаптировать и монетизировать свое творчество.

В конце марта Айгерим Карибаева завершила свою часть оформления казахстанского павильона на выставке EXPO в Дубае. Это будет анимация из двухсот ее эскизов на исторические темы. В процессе работы иллюстратору нужно было изучить большой исторический материал и воплотить его в рисунках.

Как признается молодая мама, она просто забирает планшет, на котором рисует, и уходит из дома, чтобы работать, где угодно. Теперь предстоит разработать эскизы сувениров, которые будет предлагать Казахстан на выставке в ОАЭ. Немаловажными в этом проекте оказались навыки дизайнера.

– Я рисую как художник, а мыслю как дизайнер, – говорит Айгерим. – Сам проект для меня был очень ответственным, сложным из-за объема, новым в плане опыта и тяжелым эмоционально, ведь именно в это время я потеряла маму.

Работа – всегда и везде, несмотря ни на что, при любых условиях – вот формула успеха Айгерим Карибаевой. И молодым людям она советует в первую очередь выработать в себе привычку работать. Профессионал не ждет вдохновения, его творчество – беспрерывный процесс, и вдохновение приходит только во время труда.

– Нужно ощущать время, в котором ты живешь, выходить из своих зон комфорта, быть активными и понимать: никто не придет и не сделает то, что нужно, за тебя. Сегодня – то время, когда ты должен организовывать себе все сам. И вот когда приходит это осознание, тогда появляется и ответственность. Без труда, без трудностей и их преодоления ничего в жизни не добиться, – уверена художник.