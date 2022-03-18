Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана­ предложил расширить категорию дел, рассматриваемых с участием присяжных.

Практика суда присяжных в нашей стране существует с 2007 года. Возможность рассмотрения уголовного дела судом присяжных относится к закрепленным Конституцией процессуальным гарантиям судебной защиты прав и свобод обвиняемого.

Расширение народного участия в уголовном процессе – эффективный способ реформирования уголовного правосудия. Рассмотрение дел в судах с участием присяжных способствует развитию начал демократии при отправлении уголовного судопроизводства, распределяет ответственность за справедливость правосудия между государством и его гражданами.

По мнению казахстанских адвокатов, суд присяжных исключает коррупцию при вынесении приговора судьями. В ходе рассмотрения в суде с участием присяжных присутствует принцип состязательности сторон, количество оправдательных приговоров в этих случаях в несколько раз выше.

В качестве серьезной проблемы национальные эксперты в первую очередь выделяют подсудность, то есть количество составов уголовных преступлений, по которым может быть применен суд присяжных. В настоящее время только ограниченный вид преступлений может быть передан на рассмотрение суду с участием присяжных. В связи с этим этот вид правосудия применяется крайне редко.

Поэтому национальные эксперты в сфере правовой политики давно поднимают вопрос о необходимости расширения подсудности на все особо тяжкие преступления, о чем и заявил Глава государства 16 марта во время своего выступления в Парламенте.

Социологический опрос, проведенный Казахстанским институтом стратегических исследований, показал готовность общества к практике суда присяжных. Более половины всех опрошенных (64,3%) положительно относятся к суду с участием присяжных заседателей. Об отрицательном отношении заявил каждый пятый опрошенный, при этом категорически против только 4,9% респондентов.

При ответах на косвенный вопрос об отношении к форме судопроизводства 47,7% респондентов выбрали бы суд с участием присяжных заседателей, а 36,2% отдали бы предпочтение профессиональным судьям.