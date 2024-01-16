Нарушителей водного законодательства оштрафовали на 8 млн тенге

Сотрудники бассейновых инспекций министерства водных ресурсов и ирригации выявили 51 нарушение правил расхода воды по итогам 2023 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Как отмечается, всего инспекторы провели около 40 проверок по соблюдению водопользователями требований водного законодательства.
В результате они наложили 208 административных штрафов на общую сумму 8 млн тенге. Всего было выдано 50 предписаний по устранению выявленных нарушений.
«Чтобы усилить контроль над расходованием воды, мы расширили штат бассейновых инспекций в 1,5 раза. Также будет улучшена их материально-техническая база. Кроме того, новый водный кодекс предусматривает передачу бассейновым инспекциям надзорных функций. А предпринимательский кодекс дополняется нормами, по которым органы управления водными ресурсами смогут принимать меры оперативного реагирования», – прокомментировал министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.