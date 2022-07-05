Население стареет в ряде регионов Казахстана

Неутешительная статистика

Население в ряде регионов Казахстана стареет, а больше всего молодых проживает в Туркестанской и Мангистауской областях.

По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам (АСПиР) РК, доля пожилых людей в стране за последний год сократилась, хоть и в незначительной степени. Минимальный же индекс старения населения республики за истекшие пять лет зафиксирован в 2014–2015 годах (25,7 на 100 детей).

Как известно, индекс старения рассчитывается путем количественного соотношения лиц пожилого возраста (65 лет) и детей в возрасте до 15 лет. В 2021 году данный показатель составлял 26,6 на 100 маленьких казахстанцев.

В соответствии с информацией, предоставленной Finprom.kz, самое молодое население проживает в Туркестанской (12,7:100) и Мангистауской (13:100) областях. Несколько иная ситуация наблюдается на севере и востоке страны.

Так, индекс старения в Северо-Казахстанской области составляет 62,9 на 100, Костанайской – 58,2 на 100, Восточно-Казах­станской области – 50,9 на 100 казахстанцев до 15 лет. Примечательно, что в целом по стране доля пожилого населения в сельской местности (23,9:100) заметно ниже по сравнению с казахстанскими городами, где данный показатель составляет 28,7:100.

Между тем стремительными темпами в последние годы стареет население все той же Северо-Казахстанской области, где по итогам первого квартала текущего года число прибывших в регион казахстанцев составило 69,6% от общего количества выбывших. Так, в январе – марте текущего года в СКО переехали 2,9 тыс. человек, в то время как выбыло более 4 тыс. Что касается детей и подростков, соотношение между прибывшими и выбывшими по итогам первого квартала текущего года составило всего 30%.

По мнению экспертов, самый северный регион страны показывает неутешительные показатели из-за «несостоявшейся» программы переселения. В связи с чем за последние пять лет Северо-Казахстанская область, несмотря на миллиарды вложенных в ее реализацию тенге, потеряла в ходе миграционных процессов не менее 20 тыс. жителей. Причиной тому стали трудности с предоставлением жилья переселенцам с юга, а также их трудоустройством, неразвитость инфраструктуры.