Наш атлет – трехкратный чемпион Азии

В эти дни в Бишкеке проходит первенство Азии по видам борьбы. Первыми на ковер вышли представители вольной и женской борьбы, а вчера турнир продолжили выступления борцов в греко-римском стиле. На сегодняшний день в копилке сборной Казахстана – одна золотая награда, которую нам принес «вольник» Азамат Даулетбеков.

фото пресс-службы ДРС

Наш палуан стал сильнейшим в весе до 86 кг. На пути к триумфу Даулетбеков вначале со счетом 3:1 одолел иранца Хади Вафаейпура, потом – китайца Пейлонга Ли (11:0), а в финале он был сильнее и представителя Узбекистана Джабраила Шапиева, которого победил со счетом 5:2. Таким образом, Азамат стал трехкратным чемпионом Азии (до этого он побеждал в 2022 и 2023 годах). Стоит отметить и тот факт, что лидер сборной Казахстана уже имеет олимпийскую лицензию в Париж-2024.

А вот немного не повезло в столице Кыргызстана нашему звездному борцу Ризабеку Айт­мухану. Напомним, что в 2023-м 19-летний палуан (тогда он был на год младше) стал первым в истории Казахстана чемпионом мира по вольной борьбе, выиграв первенство планеты в Белграде (Сербия) в весе до 92 кг.

В Бишкеке Ризабек выступал в новой для себя весовой категории до 97 кг и дошел до финала, где ему встретился действующий чемпион мира в этом весе Ахмед Тажудинов из Бахрейна. Более опытный соперник победил со счетом 4:2, а наш атлет получил «серебро».

Еще одно второе место нам принес Асыл Айтакын. Он бился за «золото» в весовой категории до 61 кг, где в решающей схватке ему противостоял хозяин ковра Тайырбек Жумашбекулы, который и стал победителем.

Четвертую награду в вольном стиле, но уже бронзового достоинства, получил Мейрамбек Картбай. Он выиграл схватку за третье место в весовой категории до 57 кг у китайского борца Ли Вэйцзюя. Казахстанец уверенно провел схватку, владел преимуществом и одержал итоговую победу со счетом 7:2.

Несмотря на успех Азамата Даулетбекова, все же можно констатировать, что нынешнее первенство не стало для наших «вольников» особо успешным. Напомним, что на прошлогоднем чемпионате Азии по вольной борьбе в Астане мы в этом виде единоборств смогли выиграть четыре золотые медали: тогда чемпионами стали Санжар Досжанов (до 70 кг), Дархан Есенгали (до 74 кг), Болат Сакаев (до 79 кг) и Азамат Даулетбеков (до 86 кг). Серебряные медали завоевали Ризабек Айтмухан (до 92 кг) и Юсуп Батырмурзаев (до 125 кг), бронзовую – Рахат Калжан (до 57 кг).

Четыре награды, и все бронзового отлива, на первенстве Азии принесли наши девушки.

Так, в весовой категории до 59 кг третье место вначале завоевала Диана Каюмова, которая в схватке за «бронзу» одолела Ядав Пушпу из Индии со счетом 11:8. Далее у нас отличилась опытнейшая Эльмира Сыздыкова. В весовой категории до 76 кг она дошла до полуфинала, где уступила одному из фаворитов нынешнего мирового сезона – кыргызке Айпери Медет кызы. В схватке за третье место соперницей казахстанки стала Прия из Индии. И здесь наша спортсменка выиграла «бронзу».

В весе до 57 кг вполне успешно выступила Лаура Алмаганбетова. Она дошла до финального блока, где в схватке за третье место боролась с Сезим Жуманазаровой (Кыргызстан) и, досрочно выиграв поединок, завоевала «бронзу».

И еще одну награду сборной Казахстана по женской борьбе принесла Анастасия Панасович. Она показала третий результат в весовой категории до 72 кг, одержав уверенную победу над Озодой Зарипбоевой, представляющей Узбекистан.

Теперь мы ждем выступления наших борцов греко-римского стиля и надеемся на очередные успехи наших палуанов.