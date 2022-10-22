Реформа судов и правоохранительной сферы продолжится, заявил Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на торжественной церемонии вручения государственных наград и премий заявил, что в экономике Справедливого Казахстана не будет места фаворитизму, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

"В экономике Справедливого Казахстана не будет места фаворитизму. Наша экономическая политика будет нацелена на достижение реальных целей во имя долгосрочных интересов государства. Ее суть заключается не в погоне за абстрактными цифрами экономического роста, а в создании широких возможностей и равных условий для самореализации граждан, неуклонном повышении качества жизни всех соотечественников", – сказал президент РК.

Токаев отметил, что Казахстан продолжит реформу судов и правоохранительной сферы с тем, чтобы на деле обеспечить верховенство права.

"Люди – наше главное богатство, главный двигатель экономического и общественного прогресса. Поэтому мы будем наращивать стратегические инвестиции в человеческий потенциал, всячески поддерживать нашу молодежь и социально уязвимые категории граждан. В конечном счете, мы должны перезагрузить всю систему ценностей и сформировать новое качество нации", – подчеркнул глава государства.