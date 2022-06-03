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Наша интеллектуальная собственность
Лаура Тусупбекова

Сенаторы на пленарном заседании под председательством спикера Сената Маулена Ашимбаева приняли поправки, усиливающие защиту интеллектуальной собственности. В  частности, разработчики ввели в этой сфере понятие «географическое указание». Таким образом, кокшетауское мороженое или лепсинский мед станут не просто мороженым или медом. Это будет кокшетауское мороженое. И лепсинский мед.
Потому что нигде в мире подобного не выпускают.

Отметим, что поправки были инициированы депутатами Парламента. Как отметила депутат Мажилиса Гульнара Бижанова, по предлагаемым нормам проведено широкое обсуждение с привлечением всех заинтересованных сторон – авторов и правообладателей, патентных поверенных, ученых, представителей коллективных организаций, экспертов Всемирной организации интеллектуальной собственности, заинтересованных государственных органов и палаты «Атамекен».

В итоге разработан ряд поп­равок, направленных на совершенствование сферы регулирования интеллектуальной собственности.

Так, предложены поправки по повышению прозрачности и эффективности деятельности коллективных организаций. Эти нормы отражают ожидания почти 9 тыс. казахстанских авторов и правообладателей на получение причитающегося вознаграждения и направлены на исключение нарушений их прав коллективными организациями.

Подробно рассказала депутат и о том, зачем нужно привязывать к тем или иным брендам «географическое указание».

– Это позволит выйти отечественным товаропроизводителям на мировые рынки с новыми возможностями. Репутация и качество товара в данном случае связаны с определенным географичес­ким объектом. К примеру, это «казахстанский шоколад», «кокшетауское мороженое», «осакаровский саумал», «лепсинский мед», – пояснила Гульнара Бижанова.

Вводится краткосрочная охрана незарегистрированных промышленных образцов, что соответствует принятым обязательствам в рамках Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничес­тве с Европейским союзом, ратифицированного 25 марта 2016 года.

– Такая охрана позволит защитить правообладателей от прямого копирования внешнего вида оригинальных изделий, – отметила Гульнара Бижанова.

Также предлагается «оппозиционная» система по товарным знакам, географическим указаниям и наименованиям места происхождения товаров.

– Таким образом, предоставится возможность любым заинтересованным лицам направить возражение в экс­пертную организацию уже на этапе рассмотрения заявки. Это исключит возможные рис­ки оспаривания на этапе регистрации товарных знаков, географических указаний и наименований мест происхождения товаров, – сказала депутат.

Также поправки направлены на уточнение предъявляемых квалификационных требований, прав патентного поверенного и процедуры его исключения из реестра.

– Поправка позволит повысить качество услуг, оказываемых патентными поверенными, – отметила депутат Бижанова.

Председатель Сената Маулен Ашимбаев подчеркнул, что данный закон предусматривает дальнейшее совершенствование прав интеллектуальной собственности.

– В законе предусмотрены меры усиления защиты прав интеллектуальной собственнос­ти и объектов промышленной собственности. Также нацио­нальное законодательство приводится в соответствие с положениями международных норм и практик в области защиты прав интеллектуальной собственности. Кроме того, закон направлен на расширение сферы получения гарантированной государством юридической помощи. Надеемся, что этот закон будет способствовать развитию рынка интеллектуальной собственности, обеспечению прав граждан страны, – сказал Маулен Ашимбаев.

Кроме того, в ходе заседания палаты сенаторы озвучили свои депутатские запросы. Так, Нурторе Жусуп предложил отстранять от сцены певцов на 5 лет за оскорбление госсимволов и нецензурную лексику во время выступлений, а также актуализировать работу региональных и республиканских художественных советов при Министерстве культуры и спорта. Поддержать государственную систему научного, методологического и аналитического сопровождения стратегических направлений здравоохранения требует сенатор Акмарал Альназарова, а Мурат Бактиярулы поднял проблемы в сфере образовании, в частности, отметив неравенство в получении знаний, качестве преподавания языков в начальных классах, а также вопросы оптимизации Министерства образования и науки. Необходимость расширения перечня собственных источников доходов сельских бюджетов отметил сенатор Султанбек Макежанов.

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