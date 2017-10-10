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​Наши СЭЗ – ваши инвестиции
Анастасия Девяткина, Мангистауская область

В Актау прошел международный форум «Презентация специальных экономических зон Казахстана», который собрал представителей всех СЭЗ страны для демонстрации потенциальным партнерам и инвесторам своих возможностей и предоставляемых условий. Организаторами мероприятия выступило АО «НК «KAZAKH INVEST».

Напомним, Указом Президента для активизации ускоренного развития регионов, привлечения инвестиций, новых технологий, создания высокоэффективных и конкурентоспособных производств в стране были созданы 10 специальных экономических зон. Еркежан Амирханова, управляющий директор департамента развития СЭЗ АО «НК «KAZAKH INVEST», отметила, что сегодня на территории СЭЗ реализовано порядка 160 инвестиционных проектов, из которых 20% – по линии иностранных государств. На площадках данных структур работают более 11 тыс. человек.

На площадке форума были презентованы СЭЗ Актау, Атырау, Шымкента, Алматы, Тараза, Павлодара. Руководители управ­ляющих компаний специальных экономических зон ознакомили гостей мероприятия с особыми условиями резидентов, презентовали успешно реализованные проекты, поделились опытом развития и дальнейшими планами. Необходимо отметить, что СЭЗ имеют разную отраслевую направленность. Так, например, «Оңтүстік» специализируется на текстильной отрасли, «ПИТ» – на информационных технологиях, «Павлодар» и «Атырау» – на химии и нефтехимии.

Как отметили организаторы, помимо презентации возможностей специальных экономических зон на площадке форума были обсуж­дены меры, которые необходимо предпринять для повышения инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности СЭЗ. В частности, речь шла о снятии бюрократических барьеров, которые все еще имеют место быть, расстановке приоритетов.

– В рамках закона, который Правительство внесло в Парламент, мы рассчитываем устранить все существующие ныне барьеры. Здесь собрались бизнес-представители из 12 стран для обсуж­дения конкретных проектов, результатом чего должны стать заключенные контракты и соглашения. Планируем, что в рамках форума будут подписаны 6 документов, – сообщил Биржан Канешев, замес­титель председателя правления АО «НК «KAZAKH INVEST».

В первую очередь в АО «НК «KAZAKH INVEST» заинтересованы в проектах, которые обеспечат необходимым нефтегазовые производства в западных регионах Казахстана. Там же расположились крупные европейские компании, в чьих силах обеспечить требуемой продукцией все портовое хозяйство. В Мангистауской области большие надежды связывают с портом Курык, расширением Актауского морского порта. В Атырау имеются большие погрузочные возможности.

В качестве примера успешного налаживания производства на территории СЭЗ «Морпорт Актау» можно привести деятельность компании Tenaris, являющейся одним из мировых лидеров по производству оборудования для нефтесервисных компаний. Она производит стальные бесшовные трубы для нефтегазовой отрасли с газогерметичными резьбовыми соединениями премиум-класса. Проектная мощность составляет 45 тыс. тонн в год.

– Мы вложили 40 миллионов долларов в производство, и наши ожидания оправдались: получили хорошую поддержку от админист­рации области, экономические преимущества. В дальнейшем не исключаем расширения компании в сфере оказания услуг, – отметил директор ТОО «Казахстан Пайп Трейдерс» (Tenaris) Сорин Кристолсон.

На сегодня в СЭЗ «Морпорт Актау» расположились 34 предприя­тия, 17 из которых уже введены в эксплуатацию. Недавно на ее территории появились два новых объекта, запуск еще трех планируется осуществить до конца года. В производство на территории СЭЗ вложено более 88 млрд тенге, выпущено продукции на 241 млрд тенге, создано более тысячи рабочих мест, работающими предприятиями в бюджет выплачено более 21 млрд тенге налогов.

– В текущем году мы запустим сталелитейный центр, который будет выпускать запасные детали к оборудованию нефтегазовых компаний, складские помещения для хранения овощей. Компания из Азербайджана планирует выпуск трансформаторов и кабелей. На этих трех объектах при запуске их в эксплуатацию будет создано около 200 рабочих мест, – сообщила Айгерим Молдабекова, и. о. председателя правления СЭЗ «Морпорт Актау».

Она также отметила, что высокую активность стали проявлять турецкие компании. Из 2 тыс. га СЭЗ «Морпорт Актау» под производствами заняты лишь 400, поэтому форум стал эффективной площадкой для привлечения инвестиций. Аким Мангистауской области Ералы Тугжанов также отметил мощный транспортно-логистический и туристический потенциал региона.

– У нас развивается строительная индустрия, область занимает ведущие позиции в нефтесервис­ных услугах. Развитие экономики региона в данных отраслях, конечно же, во многом зависит не только от состояния собственного производства, но и от отечественных и зарубежных инвестиций. Этому способствуют и политическая стабильность, благоприятный законодательный и налоговый климат для инвесторов, – отметил Ералы Тугжанов.

Конкуренцию мангистауской СЭЗ готовы составить специальные экономические зоны других регионов. Например, СЭЗ «Оңтүстік», созданная в 2005 году с целью развития текстильной промышленности. На ее территории реализуются 10 проектов с общим объемом инвестиций 34,3 млрд тенге. Создано более тысячи рабочих мест, объем производства составляет порядка 22 млрд тенге. Администрация СЭЗ не намерена останавливаться на достигнутом – ввиду расширения своих приоритетов на территории будут реализовываться проекты в сфере химии и нефтехимии.

– В настоящий момент СЭЗ интенсивно развивается. Недавно мы открыли представительство в Китае. Есть проект по производству ковровых изделий. Порядка 15 объектов планируется запустить до конца 2018 года, – сообщил первый заместитель председателя правления СЭЗ «Оңтүстік» Айбек Турсынгалиев.

Интерес к мероприятию выразили гости из Турции, Саудовской Аравии, Малайзии, США, Венгрии и других стран, которые наладили бизнес-контакты с отечественными компаниями, озвучив намерение к дальнейшему укреплению сотрудничества.

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