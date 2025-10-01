Наши шахматисты выиграли командный зачет

Шахматы,Турниры
10
Айгуль Турысбекова
корреспондент Алматинского корпункта

На церемонии награж­дения победителей первенства планеты по шахматам среди кадетов гимн Казахстана прозвучал трижды. Чемпионами мира стали восьмилетние Алиша Бисалиева и Адинур Адильбек, а также двенадцатилетний Данис Куандыкулы.­ Кроме того, казахстанские шахматисты стали лучшими в командном зачете.

фото автора

Напомним, что в интеллектуальных баталиях во Дворце спорта им. Балуана Шолака принимали участие 842 юных шахматиста из 88 стран. Казахстан представляли 229 участников из 20 регионов. По результатам 11 туров были определены чемпионы и призеры мира в шести возрастных группах среди мальчиков и девочек – до 8, до 10 и до 12 лет.

– Казахстан в очередной раз доказал, что способен проводить мировые шахматные турниры на самом высоком уровне. Сегодня шахматы стали одним из приоритетных видов спорта в республике, где ими занимаются более 278 тысяч человек, а спортсмены завое­вали сотни медалей на меж­дународной арене. Особую благодарность хотел бы выразить Президенту­ страны
Касым-Жомарту Токаеву,­ акимату Алматы, Казахстанской федерации шахмат, тренерам и родителям за вклад в развитие этого движения, – отметил в своем обращении к участникам президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.

До церемонии награждения журналистам удалось поговорить с чемпионами мира.

Триумфальным стал нынешний сезон для Алиши Бисалие­вой, у которой это уже пятая крупная международная победа в 2025 году. В 11 турах она потерпела лишь одно поражение от сильной соперницы из Китая.­ Остальные партии провела уверенно, продемонстрировав упорство и зрелую игру.

– Я рада, что смогла выиграть. Конечно, хотелось бы набрать еще больше очков и даже поставить рекорд, но соперники были очень сильными, – поделилась чемпионка.

Данис Куандыкулы набрал 9 очков, одержав восемь побед, две партии он завершил вничью и лишь одну проиграл. Самым трудным для него стал поединок в третьем туре, когда уже накопилась усталость, тем не менее он все выдержал. Чемпион признался, что шахматы для него не только спорт, но и школа терпения, сосредоточенности и веры в себя.

Программа поддержки талант­ливых шахматистов, которая реализуется по инициативе президента Казахстанской федерации шахмат Тимура Турлова, приносит свои результаты. С 2023 года организация поддерживает 45 юных талантов в рамках специальной программы. Финансирование направляется на тренировки, сборы и участие в турнирах. Благодаря этой инициативе казахстанские дети дважды становились первыми на чемпионатах Азии и Европы, а в Алматы выиграли общекомандное золото, обойдя сборные Китая и США.

#турнир #Алматы #шахматы

