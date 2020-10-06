Наши службы работу сделали правильно – глава Минсельхоза о вспышке птичьего гриппа

Общество
Жанат Тукпиев
Министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров в ходе онлайн-брифинга в СЦК прокомментировал вспышку птичьего гриппа в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz.      

Журналисты поинтересовались у министра, будут ли наказаны ответственные руководители Министерства сельского хозяйства РК за провал вакцинации против птичьего гриппа.

"Я скажу, что провал – это сильно сказано, потому что со стороны Министерства сельского хозяйства все необходимые меры были приняты. В начале года всем областям было передано 3,3 миллиона доз вакцины. За счет этих мер можно было провакцинировать около 80% птиц личного подворья. Своевременно были доставлены все вакцины, на сегодня в запасе также есть необходимое количество. Поэтому, я думаю, что все наши службы свою работу сделали правильно. Но в любом случае сегодня в министерстве проводится служебное расследование по этому вопросу. По итогам примем меры", – заявил Омаров.

Напомним, ранее в Казахстане зафиксировали вспышку птичьего гриппа. Также сообщалось, что пострадавшим фермерам выплатят порядка 400 млн тенге компенсации.

Популярное

Все
Джип сбил целую группу детей в Алматинской области
Казахстан вступает в новую эпоху своего развития – Токаев
Экстремисты организовали финпирамиду в Актюбинской области. (Видео)
Состоялась инаугурация президента Касым-Жомарта Токаева
До 30 мороза: дыхание Арктики ощутят казахстанцы
В Казахстане будут поднимать статус некоторых профессий
Токаев: предстоит кардинальное обновление всех ветвей власти
Токаев назвал общую цель казахстанцев
Токаев рассказал, как расценивает итоги выборов
О чем молился Токаев у подножия Каабы
На госслужбу в Казахстане привлекут новых управленцев
Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда: Токаев подписал новые указы
Домработница сдала в ломбард бриллианты хозяйки квартиры в Астане
Причины запоздалого запуска ВПУ на КТК объяснил Акчулаков
Во сколько обошелся Казахстану первый этап строительства ЛРТ в Астане
"Казахстан никогда бы не пошел на убыточную сделку" – глава холдинга "Байтерек" о покупке бывшей "дочки" Сбербанка
Кульгинов ответил на слухи о своей отставке
Спасти не успели: 10-летний сын с отцом погибли при пожаре в ЗКО
Мурат Нуртлеу возглавил администрацию президента
Казахстанка завоевала золото чемпионата мира по боксу среди молодежи
Бахтияра Байсеитова объявили в розыск за хищение 320 миллионов тенге
Полицейские задержали мужчину, который гулял с пистолетом в Талдыкоргане
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
Лебеди едва не погибли на озере в СКО
Взрыв котла в акмолинской школе: один из пострадавших умер
9 человек погибло при взрыве газа в жилом доме на Сахалине
Спасший людей пожарный Аскар Забикулин скончался в больнице
«Дети кинули котенка под машину, и он погиб»: вопиющий случай произошел в Павлодаре
Жертва гололеда: на трассе в Актюбинской области погибла женщина
В Казахстане задержали иностранца за убийство 20-летней давности. Видео
Ряд объектов в Казахстане передадут в государственную собственность
Десятки человек погибли, сотни пострадали при землетрясении в Индонезии
Какую погоду обещают в Казахстане 19 ноября
Акмолинец пришел в полицию, чтобы признаться в убийстве
В Казахстане наступил «день тишины» перед президентскими выборами
Кому и на сколько повысят социальные выплаты в Казахстане
Касым-Жомарт Токаев: Сегодня исторический день
На достоверный подсчет голосов на выборах президента Казахстана надеются наблюдатели
"Нужно принять закон" – Токаев о возврате незаконно вывезенных из Казахстана денег
Маулен Ашимбаев встретился с наблюдателями МПА СНГ
Иманбек Зейкенов женился
Новый праздник появился в Казахстане
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
Избранница Иманбека из родного Аксу
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
14-летняя девочка сбросилась с 19-го этажа в Астане
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Аральскую проблематику обсудили сенаторы Казахстана и Узбекистана

Читайте также

Общество
До 30 мороза: дыхание Арктики ощутят казахстанцы
Общество
Рассылку о снижении пенсионного возраста для женщин до 58 л…
Общество
"Содержит способы и методы суицида": сайт ВОЗ заблокировали…
Общество
Астанчан просят воздержаться от поездок за город из-за непо…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]