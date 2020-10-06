Наши службы работу сделали правильно – глава Минсельхоза о вспышке птичьего гриппа

Министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров в ходе онлайн-брифинга в СЦК прокомментировал вспышку птичьего гриппа в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz
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Журналисты поинтересовались у министра, будут ли наказаны ответственные руководители Министерства сельского хозяйства РК за провал вакцинации против птичьего гриппа.
"Я скажу, что провал – это сильно сказано, потому что со стороны Министерства сельского хозяйства все необходимые меры были приняты. В начале года всем областям было передано 3,3 миллиона доз вакцины. За счет этих мер можно было провакцинировать около 80% птиц личного подворья. Своевременно были доставлены все вакцины, на сегодня в запасе также есть необходимое количество. Поэтому, я думаю, что все наши службы свою работу сделали правильно. Но в любом случае сегодня в министерстве проводится служебное расследование по этому вопросу. По итогам примем меры", – заявил Омаров.
Напомним, ранее в Казахстане зафиксировали вспышку птичьего гриппа
. Также сообщалось, что пострадавшим фермерам выплатят
порядка 400 млн тенге компенсации.