Нашумевшая история

Костанайская областная детская больница в уходящем году прогремела на всю страну. И не раз. И связана эта «слава» вовсе не с появлением современного оборудования или проведением уникальных операций.

Сначала скандал разгорелся вокруг капитального ремонта здания, который, к слову, длится уже на протяжении двух лет – с лета 2020-го. Правда, половину этого срока работы вообще не ведутся из-за судебных тяжб между заказчиком и подрядчиком.

Затем всплыли нелицеприятные подробности в лечебной деятельности медучреждения. Минувшей осенью костанайцы наперебой жаловались на то, что в инфекционном отделении детской облбольницы нет необходимых лекарств, а вместо бинтов используют одноразовые простыни. Жалобы сыпались и от медперсонала из-за периодической задержки заработной платы.

Во время поездки в Костанайскую область министра здравоохранения Ажар Гиният замакима региона Ерлан Спанов заявил, что во всех вышеперечисленных фактах будет разбираться специальная комиссия. И она разобралась.

– Было проведено внутреннее расследование в части организации лечебной деятельности и соблюдения санитарных норм в детской областной больнице. При этом мы даже не брали во внимание долгострой основного корпуса. Реагировали только на те жалобы, которые поступали от населения в Интернете и СМИ. В результате выявлены недочеты, которые не были устранены в период руководства медучреждением Улыкбеком Асыл­бековым. Это и послужило основанием для снятия возложенных на него обязанностей. Его не увольняли. Он был исполняющим обязанности главврача, а основная ставка в этом учреждении у него – врач-нейрохирург. Он продолжит трудиться в этой должности, – разъяснил руководитель управления здравоохранения Костанайской области Данияр Джандаев.

Руководить детской областной больницей теперь будет Нурлан Ержанов, который ранее возглавлял Костанайскую городскую больницу.

Что же касается ремонта главного корпуса медучреждения, то завершить его удастся не раньше первой половины следующего года. На данный момент работы выполнены на 85%. На оставшуюся сумму, а это 200 млн тенге, сейчас проводится корректировка проектно-сметной документации.