Минздрав разработал поправки по вопросам страхования профессиональной ответственности врача. Но почему же практикующие врачи против этих новелл?
В Астане завершился первый Центрально-Азиатский медиафорум
Бывших полицейских не бывает
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Гектар на вес золота
Верность профессии
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Нашумевшая история
Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
Поправки по возмещению причиненного пациенту ущерба одобрил в первом чтении на пленарном заседании Мажилис.
Заболеваемость Covid-19 выросла в Казахстане: врачи рекомендуют носить защитные маски
Казахстанцы накопили перед банками и микрокредитными организациями задолженности на сумму 14,3 трлн тенге. Должникам государство решило помочь, разработав поправки о банкротстве физических лиц. Однако при таком количестве должников, недоумевают мажилисмены, некоторые нацкомпании строят шикарные гольф-клубы за государственные деньги, а потом выставляют их на приватизацию
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Вопросы возврата капитала обсудили в Правительстве РК
Первый Центрально-Азиатский медиафорум пройдет в Астане
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Рост бедности продолжается в Казахстане
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Казахстанцы сделали сенсацию на международном турнире по робототехнике
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