Вековые артефакты составили основу выставки, организованной Государственным историко-культурным музеем-заповедником «Азрет-Султан».

Представлено более 80 уникальных экспонатов, история каждого насчитывает не менее сотни лет. Выставка позволяет больше узнать об этнографическом наследии казахов и призвана популяризировать изделия народных мастеров, многие из которых являются произведениями искусства.

Экспозиция состоит из трех разделов, знакомящих с ювелирными изделиями и женскими украшениями, искусством ковроткачества, деревянной резной посудой. Посетители рассматривают множество образцов женских сережек, амулетов, талисманов, пуговиц, ремней, браслетов, изготовленных зергерами в основном из серебра. Есть и золотые украшения. Коллекция музея-­заповедника насчитывает несколько сотен ювелирных украшений, среди них и те, что обнаружили в ходе археологических исследований на территории древнего города.

В разделе «Казахское искусство ткачества» разместились не менее уникальные произведения ручной работы. Все они адаптированы нашими предками к кочевому образу жизни и имели не только практическое применение, но и зачастую нес­ли символическое и сакральное значение. В казахской степи не было женщины, которая не освоила бы искусство ковроткачества, призванное обустроить быт и украсить юрту.

Астау, тарелки, ковши, кумыс­ные чаши и чашки ручной работы, богато украшенные нацио­нальным орнаментом, – они дают представление о деревянной резной посуде, широко использовавшейся в быту. В витринах рядом с историческими экземплярами соседствуют работы мастера резьбы по дереву Якии Ауельбекова, воссоздающего древнее ремесло казахов. Мастер и сам в быту максимально использует деревянную посуду, будучи убежден, что она пропитана теплом солнца, дышит ароматом трав, деревьев, земли. Его главные инструменты, как и в древности, – стамески, долото, ножи.