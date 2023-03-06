«Наследница» великого конструктора

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Подполковник Руслан Кайыркенов

Женщина в военных погонах среди различных профессий – редкое явление, а вот сержант Татьяна Калашникова к тому же единственная женщина – военнослужащая в казахстанских войсках правопорядка на должности начальника склада вооружения.

 

Являясь ныне (девичья фамилия – Пасько) однофамилицей конструктора, создавшего самый «неубиваемый» автомат в мире, наша героиня считает, что надо быть достойной столь высокой чести: носить «военную» фамилию, которая под стать выбору ее профессии и должности, на которой она сейчас служит.

А должность полностью звучит так: старший специалист (начальник склада) склада вооружения, боеприпасов, средств радиационной, химической и биологической защиты и инженерного имущества автомобильного отделения взвода обеспечения воинской части 3517 регионального командования «Орталық» Национальной гвардии Республики Казахстан. Данное воинское подразделение дислоцируется в некогда закрытом городе – Степногорске Акмолинской области.

Сама Татьяна родилась 11 ноября в селе Бирлестик Зерендинского района, что примерно в 60 км от города Кокшетау. Мама – Наталья Александровна, к сожалению, скончалась буквально в прошлом году, от коронавируса. А так до пенсии проработала воспитателем в детском саду. Отцу, Виктору Владимировичу, 67 лет, трудился в свое время на шахте в Володаровке (ныне Саумалколь). Брат Андрей работает учителем физкультуры в Саумалкольской средней школе, сестра Ольга – домохозяйка.

Прожила Таня в Бирлестике до трех лет, в школу же пошла и закончила в Саумалколе. Училась на оценки «хорошо» и «отлично», любимым предметом была литература и преподававшая ее Наталья Анатольевна. Из спортивных дисциплин нравилось заниматься волейболом.

Поступала в Семипалатинский юридический колледж МВД РК целенаправленно – в 90-е годы на постсоветском пространстве был популярен телевизионный детектив «Каменская» с главной героиней-следователем. Окончив обучение в 1999 году по специальности «правоведение», начала службу в органах внутренних дел в родном Саумалколе.

В 2000-х часто бывала у родственников в Степногорске, и ей стал очень симпатичен компактный город. В 2003 году они с мужем решаются на переезд. Сначала в воинскую часть по контракту устроился супруг Петр Петрович. К слову, с ним они познакомились у общих знакомых в 1999 году у себя в селе – она после колледжа, он после срочной службы в ПВО.

Через три года, в 2006 году, и она нашла призвание в защите Родины. Начинала в воинском звании «рядовой» с должности оператора 1-го поста, находилась на ней вплоть до 2011 года. При этом она до этого являлась инспектором по делам несовершеннолетних, старшим лейтенантом полиции. С 2016 года связист – старшина Калашников находится на заслуженном отдыхе, через 1,5 года у самой Татьяны заканчивается контракт – наступает предельный возраст.

Возможно, династию продолжит их сын Иван. Ему сейчас 18 лет, и он пока обучается в России – в Тюменском государственном университете, выбрав специальность, связанную со сферой туризма.

Но сейчас у нее трое других «сыновей» из числа военнослужащих по призыву, они ровесники Ивана и проходят срочную службу в их части. Здесь стоит отметить, что Татьяна входит в состав женсовета, кураторская работа с солдатами налажена в воинской части как часы – постоянные беседы и встречи, начиная с прибытия молодого пополнения на Учебный пункт, общий ватсап-чат с родителями, периодическая отправка фото для родных, чтобы лишний раз убеждались, что с их детьми все в порядке. Был еще четвертый, одногодка ее родного сына – недавно перевелся на контрактную службу, и это все под влиянием сержанта Татьяны Калашниковой. Своим присутствием в воинской части она всегда дарит заряд отличного настроения и позитива, а также является примером для прекрасной половины коллектива. Хорошо отзываются о ней и офицеры командования: ответственная, коммуникабельная, любящая свое дело и службу в целом – активно участвует в жизнедеятельности воинской части, военнослужащие которой обеспечивают охрану двух исправительных учреждений, в том числе максимальной безопасности. За время прохождения службы сержант Калашникова неоднократно поощрялась правами Главнокомандующего Национальной гвардией и министра внутренних дел, имеет знаки «За охрану общественного порядка» и «Кайсар» 2-й степени.

В свободное от службы время любимое хобби у Татьяны – готовка вкусных блюд для близких, отдых на природе, просмотр фильмов и сериалов. На вопрос, что такое женское счастье, Татьяна отвечает: «Это когда рядом есть любимые люди, когда у всех родных и близких все хорошо – никто не болеет и все живы-здоровы. Когда есть друзья, готовые прийти на помощь в трудную минуту. И конечно, когда работаешь по призванию».

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