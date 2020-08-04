Насыщение кислородом

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Екатерина Бескорсая

300 специальных аппаратов, купленных на спонсорские средства, переданы в медицинские организации Прииртышья.

Столь масштабная акция была проведена на средства общественного фонда «Жаңа Павлодар», который приобрел 300 кислородных концентраторов (аппаратов для выделения молекул кислорода из окружающей атмосферы, их концентрации и выдачи в виде потока чистого кислорода) объемом 5 л каждый на общую сумму 103 млн 125 тыс. тенге.

Общественный фонд «Жаңа Павлодар» был создан 26 марта 2020 года. В нем аккумулируется спонсорская помощь для борьбы с коронавирусом. Средства сюда перечисляют представители бизнеса, причем и крупного, и малого, и среднего, члены партии «Nur Otan», НПО... Работа структуры прозрачна – в попечительский совет организации вошли известные в регионе люди: депутаты, общественники, сотрудники антикоррупционной службы.

Оборудование сразу же при доставке на склад управления здравоохранения было распределено по 15 больницам Павлодарской области, в том числе районным, представители которых заранее ожидали на месте. Таким образом попечительский совет фонда «Жаңа Павлодар» решил не терять ни минуты и сразу передать концентраторы медучреждениям.

В приеме и передаче больницам области аппаратов приняли участие антикоррупционная служба по Павлодарской области и проектный офис «Ertis – adaldyq alany». Как и ранее в случаях с приемом гуманитарных грузов, на все три сотни аппаратов были проставлены штампы «бесплатно».

– Через попечительский совет, в который входят представители общественности, различных партий, антикоррупционной службы, депутаты, прошло сог­ласование приобретения оборудования. Благодаря тому что закупали большой объем, получили скидку в 12%. Главная цель фонда – сокращение количества заболевших и увеличение числа выздоравливающих, – отметил первый заместитель председателя Павлодарского областного филиала партии «Nur Otan» Илья Теренченко.

Стоит добавить, что закупить именно такое оборудование было решено по согласованию с медиками региона – учтена рекомендация, которая поступила от руководства управления здравоохранения Павлодарской облас­ти. Ближайшие покупки за счет фонда также будут закрывать самую актуальную потребность провизорных и инфекционных стационаров – связь с медицинской общественностью здесь поддерживают регулярно.

Покупка кислородных концентраторов – не единственное большое дело, которое стало возможным благодаря фонду. Например, за счет спонсорских средств, аккумулированных в «Жаңа Павлодар», удалось закупить на 100 млн тенге и установить все необходимое оборудование с расходными материалами для обеспечения системы централизованного газоснабжения в детском противотуберкулезном санатории, Экибастузской городской, Баянаульской районной и Павлодарской городской больнице № 1.

Кроме того, еще свыше 10,7 млн тенге из фонда выделили на разработку проектно-сметной документации для реконструкции и переоборудования станции скорой и неотложной помощи под инфекционное отделение Экибастузской городской больницы.

Стоит добавить, что в Павлодарской области отмечается спад заболеваемости пневмонией и ОРВИ. Об этом рассказал исполняющий обязанности руководителя областного управления здравоохранения Биржан Досмаилов.

– К большой нашей радости, карантинные мероприятия идут на пользу, наблюдается спад обращаемости и госпитализации пациентов. Грядет сокращение коечного фонда. Загруженность провизорных коек в области сос­тавляет 36%, отмечается уменьшение количества вызовов «скорой помощи» на 52%. В июле пик составил 1 128 вызовов в сутки, сейчас – порядка 500–600. Нынче госпитали готовятся уже к тому, чтобы принимать плановых пациентов, – отметил Биржан Дос­маилов.

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