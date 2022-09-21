Фото: primeminister.kz
Правительство
В Правительстве прошло совещание по преобразованию Счетного комитета в Высшую аудиторскую палату

Сегодня заместитель Премьер-министра – министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев провел совещание по вопросу преобразования Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета в Высшую аудиторскую палату, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

В совещании приняли участие представители министерств финансов, национальной экономики, юстиции, Счетного комитета, агентств по делам государственной службы, по стратегическому планированию и реформам.

Участники совещания обсудили вопросы наделения Высшей аудиторской палаты дополнительными полномочиями по контролю за бюджетными и другими средствами, а также иные вопросы совершенствования системы государственного аудита.

Подводя итоги обсуждения, Е. Жамаубаев поручил заинтересованным государственным органам в установленном законодательством порядке внести на рассмотрение Правительства согласованный пакет соответствующих законодательных поправок.

 

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